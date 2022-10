L’écran de certaines Apple Watch Ultra a des problèmes de défilement

Certains utilisateurs de l'Apple Watch Ultra rapportent un problème de défilement assez perturbant. Surnommé « Jelly Scroll », il intervient lorsque que les deux moitiés de l'écran ne sont pas rafraîchies à la même vitesse. Un souci chronique chez Apple, que l'on avait déjà pu observer sur d'autres appareils.

Quelques semaines après son lancement, l’Apple Watch Ultra laisse entrevoir ses premiers bugs. La montre haut de gamme d’Apple, pensée et conçue spécifiquement pour les baroudeurs, fait l’objet de remontrances de la part de certains utilisateurs. Outre le problème de micro observé depuis quelques jours (défaillance qui concerne aussi les Apple Watch Series 8), un souci heureusement peu répandu de défilement est également déploré sur l’écran de la tocante XXL.

Et en l’occurrence, ce n’est pas une première sur un produit Apple : il y a pratiquement un an jour pour jour, nous vous parlions en effet d’un défaut identique affectant l’iPad mini 6.

Ce souci d’affichage, surnommé « jelly scrolling » intervient lorsque que les deux moitiés de l’écran ne sont pas rafraîchies à la même vitesse. Il induit alors un déchirement plus ou moins visible de l’image lorsqu’on fait défiler un peu trop vite du contenu à la verticale. Dans le cas de l’Apple Watch Ultra, le problème est notamment observé lorsqu’on navigue verticalement dans certains menus à l’aide de la Digital Crown.

Un « bug » tout ce qu’il y a de plus normal selon Apple

Comme le rapporte 9to5Mac, ce souci d’affichage semble a priori beaucoup moins répandu sur l’Apple Watch Ultra que sur l’iPad mini 6 l’an passé. Tout du moins si l’on se fie au nombre de commentaires d’utilisateurs sur Reddit et sur les forums d’Apple. A priori, il a également le mérite de ne pas impacter les autres Apple Watch.

Deux raisons permettent d’expliquer pourquoi l’Apple Watch Ultra est la seule affectée : son écran est tout simplement plus grand et plus lumineux. Ces deux facteurs suffisent à rendre l’effet « jelly scrolling » nettement plus visible. Et il y a peu de chances qu’Apple y fasse quoi que ce soit. L’année dernière, lorsque ce problème de défilement avait été signalé à grande échelle sur l’iPad mini 6, la firme s’était fendue d’un communiqué indiquant qu’il s’agissait d’un « comportement normal » pour les écrans LCD.

Pour autant, un démontage opéré l’an dernier par iFixit sur l’iPad mini 6 avait permis de constater que ce problème de défilement était en réalité accentué par la façon dont le contrôleur d’affichage était monté.

