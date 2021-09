iPad mini 6 : pourquoi il vaut mieux l’utiliser en mode paysage

L'iPad mini 6 est une chouette tablette, mais son écran est vulnérable à un effet « Jelly scroll » qui provoque, dans certains cas, une déchirure centrale de l'image lors d'un défilement vertical. Un problème dont iFixit croit avoir trouvé la cause.

Annoncé le septembre dernier, en même temps que les iPhone 13, l’iPad mini 6 reprend en grande partie le design de l’iPad Air 2020 tout en conservant le format compact de ses prédécesseurs. L’écran IPS Liquid Retina de cette petite tablette est toutefois victime d’un souci de rafraichissement. Surnommé « Jelly scroll » et habituellement à peine perceptible pour l’utilisateur, ce problème est parfois visible sur l’iPad mini 6 : il provoque une légère déchirure centrale de l’image lors d’un défilement vertical.

Mis en évidence dès la semaine dernière par Dieter Bohn, journaliste pour The Verge, ce problème de défilement résulte d’un rafraichissement inégal de part et d’autre de l’écran. Rapidement, Apple s’est exprimé à ce propos, auprès du site spécialisé ArsTechnica, expliquant qu’il s’agit d’un comportement normal pour les écrans LCD, qui se rafraichissent ligne par ligne avec un délai minime entre les lignes du haut de l’écran et celles du bas. Une justification viable, mais qui n’explique pas pourquoi cet effet est visible sur l’iPad mini 6… et pas sur les autres iPad disposant d’un écran LCD à 60 Hz, comme l’iPad Air 2020.

C’est là qu’intervient iFixit. Spécialisé en démontage et réparation d’appareils électroniques, le site a entièrement désossé l’iPad mini 6 dans le cadre de ses tests habituels. Ce démontage en règle a permis aux techniciens du site de trouver un possible élément de réponse au problème de rafraichissement inégal observé sur l’appareil.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.

In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely

