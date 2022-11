Ce nouveau concurrent des Airtags coute moitié moins cher et est compatible iOS et Android

Eufy lance ses propres tuiles de tracking. Compatibles avec Android, mais plus pertinentes sur iOS, ces dernières offrent une bonne alternative aux AirTags d'Apple tout en se positionnant à un prix plus contenu.

En marge des Apple AirTags, les tuiles de tracking fiables et efficaces ne sont pas nécessairement légion. Ténor du secteur, positionné sur ce marché bien avant Apple, Tile fait partie des alternatives les plus sérieuses aux AirTags. Samsung et ses SmartTags / SmartTags+ ne sont pas à oublier non plus, mais globalement l’entrée de nouveaux acteurs au rayon des badges de suivi n’est pas un mal.

C’est donc avec un certain intérêt que l’on apprenait il y a quelques jours le lancement par Eufy, filiale du chinois Anker, d’un tracker reprenant peu ou prou le même concept que celui de la concurrence… avec en prime un prix raisonnable et une compatibilité iOS et Android. Son nom ? L’Eufy SmartTrack Link.

Une alternative sérieuse au AirTags… mais moins complète sur Android

L’un des principaux points forts du SmartTrack Link c’est qu’il est reconnu par l’application Localiser d’Apple. Un atout majeur par rapport à ses concurrents qui ne peuvent pas en dire autant. En termes de capacité de suivi sur iPhone, le badge de tracking d’Eufy est donc équivalent à ce que proposent les AirTags. Il suffit d’ajouter le SmartTrack Link sur l’application Localiser depuis l’onglet « Objets » pour qu’il soit identifié et prêt à être utilisé.

Si vous n’avez pas d’iPhone, la démarche n’est pas tellement plus compliquée : le SmartTrack Link est conçu pour pouvoir se synchroniser nativement avec les smartphones Android. Il y a néanmoins un (gros) inconvénient à utiliser le traqueur d’Eufy sur Android : le « suivi mondial » n’y est pas disponible. Il est en fait réservé exclusivement à iOS et l’application Localiser. Sur Android, l’installation au préalable de l’Eufy Security app est par ailleurs nécessaire.

Autre souci, l’Eufy SmartTrack Link n’est pas encore disponible en France. L’accessoire est par contre disponible depuis peu outre-Atlantique, où il se négocie à 19,99 dollars. Un prix attractif qui lui vaut déjà des retards de livraisons. Les commandes passées en cette mi-novembre ne seront ainsi honorées qu’à compter de fin février 2023.

