Anker aimerait récupérer certaines batterie externe pouvant s’enflammer

Un incendie aux États-Unis laisse planer un doute sur la sécurité de certaines batteries externes 535 d'Anker. Par mesure de précaution, le fabricant chinois choisit donc de les rappeler.

L’accessoiriste Anker lance un rappel pour certaines de ses batteries externes Anker 535 Power Bank (PowerCore 20K), après la découverte d’un défaut de fabrication poussant les batteries concernées à surchauffer… avec le risque d’aboutir à un départ de feu. D’après Anker, seul « un petit nombre » de batteries Anker 535 serait affecté par cette défaillance. Le fabricant rappelle ainsi uniquement les modèles « A1366 ».

Comme le souligne The Verge, ce modèle est « la cause la plus probable » de l’incendie d’une maison dans le Maryland (sur la côte est des États-Unis). Dans ce cas précis, le feu aurait pris à proximité d’une valise dans laquelle a été retrouvée une batterie Anker 535 Power Bank, désormais sujette à un rappel. Aucun autre appareil électronique n’a été retrouvé dans cette valise ni aucun autre accessoire susceptible d’avoir causé un départ de feu, ont noté les autorités.

Comment savoir si votre batterie est concernée ?

Si vous possédez une batterie Anker 535 Power Bank, une vérification s’impose. Pour savoir si votre batterie est concernée par la procédure de rappel organisée par Anker, il vous suffit de la retourner pour consulter les mentions inscrites à son dos. Vous y verrez le numéro de modèle. Si votre modèle comporte la référence A1366, alors vous devrez contacter le fabricant.

Pour les utilisateurs concernés, il est recommandé de cesser immédiatement d’utiliser leur batterie et de la stocker dans un endroit sûr jusqu’à ce qu’ils puissent la déposer dans un centre de recyclage prenant en charge les batteries au Lithium. Pour le reste, Anker a mis en ligne un formulaire permettant de demander un remboursement. Il faudra toutefois y déposer une preuve d’achat et remplir quelques informations sur le matériel en question.

