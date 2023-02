Un gigantesque gisement de lithium vient d’être trouvé : tout ce que ça change pour la voiture électrique

Bonne nouvelle pour la voiture électrique : l'Inde vient de trouver, sur son territoire, un gisement de 5,9 millions de tonnes de lithium. C'est énorme, puisqu'on considérait que les gisements mondiaux représentaient 14 millions de tonnes en 2018 !

On entend souvent que la voiture électrique n’est pas une solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. L’une des raisons invoquées, c’est sa gourmandise en lithium. En effet, chaque batterie intègre plusieurs kilogrammes de cet élément chimique. Certains experts craignent que la ruée vers cet or blanc créent des tensions et des pénuries, à cause d’une offre inférieure à la demande.

Un gigantesque gisement à l’échelle mondiale

Mais la récente découverte indienne, annoncée par le Ministère des mines, remet en cause, du moins en partie, ce discours alarmiste. Et pour cause : l’Inde vient tout juste de découvrir dans les sous-sols du pays, un gisement d’environ 5,9 tonnes d’oxyde de lithium. Ce chiffre ne vous dit rien ? Il faut alors le mettre en perspective avec les gisements mondiaux. En 2018, on estimait ces derniers à environ 14 millions de tonnes à travers la planète.

Dit autrement, la découverte indienne augment ceux-ci de plus de 40 % ! Mais attention, la nature précise des sous-sols est assez peu connu à travers le monde. Ainsi, une plus récente étude américaine datant de 2019 annonce, pour sa part, un gisement mondial de lithium de… 80 millions de tonnes ! Dans ce cas, la découverte indienne représente moins de 10 % du total déjà connu.

À titre de comparaison, en 2020, la Bolivie renfermerait environ 21 millions de tonnes de lithium, contre 17 millions pour l’Argentine, 9 millions pour le Chili, 6,8 millions pour les États-Unis, 6,3 millions pour l’Australie et 4,5 millions pour la Chine.

En France, un gisement d’environ une tonne d’oxyde de lithium devrait bientôt être exploité, dans l’Allier, permettant de produire 35 millions de tonnes de lithium par an, pendant 25 ans. De quoi équiper environ 700 000 voitures électriques par an.

La voiture électrique peut se passer de lithium

Surtout, cette découverte permet de nuancer la parole des experts alarmistes. Oui, la voiture électrique est gourmande en lithium. Mais cette ressource naturelle n’est pas rare, et la découvertes des gisements disponibles pourrait bien se multiplier dans les années à venir. Les pays commencent à s’y mettre sérieusement, puisque la manne financière qui se cache derrière les tonnes de lithium est très intéressante.

Si à court terme, le lithium est extrêmement précieux pour l’essor de la voiture électrique, c’est beaucoup moins vrai à long terme. Le géant chinois de la batterie, CATL, à qui l’on doit la batterie permettant aux voitures électriques de parcourir 1 000 km, en sait quelque chose. Il prépare, pour 2023, la première batterie au sodium, ne nécessitant aucun gramme de lithium. Il y a bien sûr des inconvénient, mais cela permettra de réduire la tension sur le lithium.

Une autre piste est le recyclage : les batteries de voitures électriques se recyclent extrêmement bien, comme le prouvent notamment les chiffres de Tesla. Volkswagen travaille de son côté sur un recyclage qui tend vers les 100 %, pour créer un circuit quasiment fermé. Mais pour y parvenir, il faut avoir du lithium à recycler à quantité. Ce qui ne devrait pas arriver avant plusieurs années, le temps que les premières voitures électriques en circulation terminent à la casse.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.