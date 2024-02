Attention à cet adaptateur de RTX 4000 qui a déjà fait brûler 272 ordinateurs

Certains adaptateurs coudés 12VHPWR, fabriqués par l'équipementier CableMod, présentent un risque d'incendie. Ces derniers font depuis peu l'objet d'une procédure de rappel aux États-Unis.

Vous avez un adaptateur d’alimentation coudé signé CableMod pour votre carte graphique Nvidia GeForce RTX 4000 ? Il serait sage de le mettre de côté et de contacter la marque. Certains de ces adaptateurs font en effet l’objet d’un rappel d’envergure aux États-Unis, pour des risques (avérés) d’incendie.

En tout, quelque 25 300 unités sont rappelées outre-Atlantique depuis ce 8 février. Sur le site américain de la Consumer Product Safety Commission, il est notamment précisé que ces adaptateurs présentent des risques d’incendie et de brûlure si le connecteur mâle se desserre. En l’état, ces derniers ont d’ailleurs déjà porté préjudice à de nombreux utilisateurs, causant à ce stade 272 incidents pour près de 74 500 dollars de dégâts matériels. Heureusement, aucun dommage physique n’est pour l’instant à déplorer chez les utilisateurs.

Un petit bout de plastique qui pourrait vous coûter cher

Comme le précise HotHardware (qui n’a jamais si bien porté son nom), les versions 1.0 et 1.1 des adaptateurs coudés 12VHPWR CableMod sont concernés par ce rappel, qu’ils soient coudés à 90 ou 180 degrés, en variante A ou en variante B. CableMod, pour sa part, précise que seuls ces adaptateurs coudés sont potentiellement dangereux. Les câbles coudés de la marque, eux, sont sûrs.

Source : HotHardware

CableMod recommande en outre, et sans surprise, aux utilisateurs de cesser immédiatement d’employer les adaptateurs angulaires faisant l’objet du rappel, et donne d’importantes consignes de sécurité sur son site officiel. On apprend toutefois que les utilisateurs ayant déjà subi la fonte d’un de ces adaptateurs dans le connecteur de leur GPU en lui-même devront se tourner directement vers le service client de CableMod… probablement en vue d’une indemnisation.

Aux États-Unis, le groupe a annoncé rembourser les propriétaires de ces produits, ou leur accorder un bon d’achat de 60 dollars à valoir sur d’autres produits de son catalogue.