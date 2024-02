Nvidia GeForce RTX 3050 : faites bien attention à acheter la version 8 Go

Annoncée en début de semaine, la GeForce RTX 3050 6 Go commence à apparaître sur les premiers tests indépendants. L'occasion de constater que les coupes sombres opérées sur cette nouvelle variante ont un impact loin d'être négligeable sur ses performances.

Nvidia a dévoilé il y a quelques jours une nouvelle version de sa GeForce RTX 3050. Limitée à 6 Go de mémoire vive, en lieu et place des 8 Go installés sur le modèle « classique », cette variante cherche à concurrencer les solutions d’entrée de gamme Arc A580 chez Intel, et Radeon RX 6600 chez AMD.

Avec cette nouvelle RTX 3050 6 Go, Nvidia s’aventure par ailleurs de nouveau sous la barre symbolique des 200 dollars. Un placement tarifaire que la marque avait quelque peu délaissé depuis le lancement de sa (toute petite) GeForce GTX 1630, en juin 2022. Malheureusement, cette nouvelle carte graphique implique de sérieux compromis en termes de performances par rapport à sa grande sœur dotée de 8 Go de VRAM… comme en attestent les premiers benchmarks indépendants partagés par ComputerBase.

20 % de performances en moins face à la RT 3050 8 Go ?

Pour contexte, la RTX 3050 6 Go est basée sur un GPU GA107-325, limité ici à 2304 cœurs CUDA, soit 10 % de moins que sur la RTX 3050 8 Go. La nouvelle carte de Nvidia vise par ailleurs un TGP de 70 W pour permettre aux fabricants de la faire fonctionner uniquement à l’aide du connecteur PCIe de la carte mère… et donc sans être raccordée à l’alimentation. Cela implique une réduction de plus de 40 % de sa consommation par rapport à la version 8 Go.

Source : ComputerBase Source : ComputerBase

Si la réduction de mémoire vidéo n’atténue pas significativement les performances de la RTX 3050 6 Go, les différences de TGP et de cœurs CUDA ont toutefois un impact très concret sur la puissance de calcul développée face au modèle 8 Go. Sur les benchmarks employés par ComputerBase, la RTX 3050 6 Go apparaît ainsi près de 20 % moins rapide que sa grande sœur. Un écart qui se réplique peu ou prou en jeu sur Cyberpunk 2077.

On attendra quand même d’avoir plus de recul sur ce modèle pour en tirer des conclusions définitives, mais ces premiers retours nous laissent perplexes quant à la pertinence d’avoir gardé la nomenclature « RTX 3050 » pour une carte au potentiel tout de même assez amoindri par rapport au modèle 8 Go. En revanche, cette RTX 3050 6 Go semble intéressante lorsqu’on la compare cette fois aux GTX 1650 et GTX 1630… qu’elle parvient à battre avec une belle longueur d’avance.