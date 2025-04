Elipson Planet L Performance : l’évolution acoustique d’une icône

La marque française Elipson a récemment dévoilé sa nouvelle enceinte Planet L Performance, une évolution significative de sa célèbre gamme Planet L qui s’est imposée depuis plus d’une décennie comme une référence dans le monde de l’audio haut de gamme. L’occasion pour nous d’en détailler les spécificités.

Source : Elipson

Alors que l’enceinte Planet L est l’un des modèles phares de la marque avec son design totalement sphérique, cette nouvelle version conserve ses formes emblématiques tout en apportant des améliorations techniques intéressantes pour une expérience sonore optimisée, selon la marque.

Une refonte technique complète

Au cœur de la Planet L Performance se trouve un nouveau haut-parleur coaxial 2 voies entièrement repensé. Le grave-médium de 165 mm utilise désormais une membrane en pulpe de cellulose avec traitement amortissant, offrant une précision accrue dans les basses et médiums. Le support de bobine en Kapton de 38 mm assure un refroidissement efficace lors des fortes sollicitations, tandis que la suspension périphérique à technologie DAR (Double Asymmetric Rubber) garantit un contrôle optimal du haut-parleur, même à fort volume.

Elipson Planet L et Planet L Performance // Source : Elipson

En outre, l’enceinte peut également compter sur un tweeter à dôme de 25 mm en soie traitée, complété par une amorce de pavillon offrant une extension linéaire des hautes fréquences. L’utilisation d’un aimant en néodyme contribue aussi à la précision de la restitution sonore et à la finesse des détails.

Elipson Planet L et Planet L Performance // Source : Elipson

La puissance a également été significativement augmentée, passant de 60 watts RMS sur le modèle précédent à 100 watts RMS sur cette nouvelle version, offrant ainsi une meilleure dynamique et des basses plus tendues.

Un filtrage sophistiqué pour une pureté sonore

Le filtre interne de 18 dB/octave avec une fréquence de coupure à 2900 Hz intègre des composants haut de gamme soigneusement sélectionnés. On y trouve des capacités MKP en film polypropylène pour le circuit série, des capacités MKT en film polyester pour le circuit parallèle, ainsi que des inductances à faible résistance interne pour minimiser les pertes. Notez que le câblage interne en cuivre OFC de 2,25 mm² permet d’assurer une transmission optimale du signal, contribuant à la pureté sonore globale de l’enceinte. Les borniers plaqués or ou argent complètent ce dispositif audiophile.

Elipson Planet L et Planet L Performance // Source : Elipson

Des performances acoustiques améliorées

D’après la marque, ces améliorations techniques se traduisent par une expérience d’écoute nettement supérieure. La restitution sonore se veut donc plus détaillée, avec un grave plus rapide et maîtrisé. La scène sonore est pensée pour être plus large avec une immersion plus prononcée dans la musique. Les caractéristiques techniques confirment ces avancées avec une bande passante qui s’étend désormais de 46 Hz à 20 kHz (±3 dB), contre 48 Hz à 20 kHz pour le modèle précédent. La fréquence d’accord bass-reflex est parfaitement calée à 50 Hz sur la fréquence de résonance du haut-parleur. La sensibilité reste stable à 90 dB/1W/1m, assurant une compatibilité avec une large gamme d’amplificateurs (puissance recommandée entre 30 et 120 watts).

Un design iconique décliné en multiples finitions

Évoqué un peu plus haut, la Planet L Performance reste fidèle au design sphérique qui a fait le succès de la gamme. Cette forme, outre son esthétique remarquable, présente des avantages acoustiques en limitant les diffractions.

Elipson Planet L et Planet L Performance // Source : Elipson

Avec la version Performance, Elipson propose une large palette de finitions pour s’adapter à tous les intérieurs. Les options sont nombreuses : finitions laquées brillantes (noir, blanc, rouge), satinées (blanc mat, mineral blue, beige), mate (noir) et une série spéciale, Gold Edition (blanc mat-gold, bordeaux-gold, vert foncé-gold, noir mat-gold).

Elipson Planet L et Planet L Performance // Source : Elipson

Rappelons que l’enceinte Planet L peut s’installer selon plusieurs modes : sur pied, en suspension au plafond ou via un support mural, ce qui est également le cas pour ce nouveau modèle, avec les accessoires existants.

Disponibilité et prix de l’enceinte Elipson Planet L Performance

La nouvelle enceinte Elipson Planet L Performance est disponible pour un prix de 1299 euros la paire. Elle se positionne clairement sur le segment haut de gamme des enceintes compactes entrant en concurrence avec des modèles tels que les KEF LS50 Meta ou les Bowers & Wilkins 606 S3, par exemple dans un format beaucoup plus classique.