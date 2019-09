Amazon a dévoilé une nouvelle enceinte Echo Studio et a également renouvelé ses classiques Echo et Echo Dot.

Comme vous pouvez le voir en illustration, Amazon a lancé une nouvelle version de son Echo Dot, la petite enceinte connectée premier prix. Ce nouveau modèle 2019 bénéficie d’un écran LED à l’avant. D’ailleurs son nom est assez explicite : Echo Dot with Clock. Ce petit écran peut afficher l’horloge, une minuterie, des alarmes et même la température extérieure. De plus, vous pouvez tapoter le dessus de l’appareil pour utiliser la fonction snooze du réveil. Son prix n’évolue pas : toujours 69,99 euros en France.

Echo de troisième génération : même prix mais meilleur son

Amazon a également dévoilé sa troisième génération d’Echo en améliorant sensiblement la qualité sonore grâce à de nouvelles membranes en néodyme, que l’on retrouve déjà sur l’Echo Plus, et à un haut-parleur de graves de 7,6 centimètres. Amazon affirme que « les basses sont plus fortes » et que les médiums et les aigus sont plus clairs. Le design est toujours recouvert de tissu avec une nouvelle couleur « bleu crépuscule ».

Cet Echo de 2019 coûte toujours 99,99 euros en France, il remplace l’Echo actuel.