Ce nouveau casque Bluetooth veut chasser sur les terres de l’AirPods Max

Le constructeur new-yorkais Master & Dynamic a annoncé son nouveau casque MW75, un casque Bluetooth à réduction de bruit lancé à un tarif proche de celui de l'AirPods Max.

Si Master & Dynamic est moins connu dans nos contrées pour ses appareils, le jeune constructeur Hi-Fi américain propose, depuis 2013, de nombreux casques, écouteurs et enceintes particulièrement haut de gamme. Le dernier casque de la marque new-yorkaise s’affiche d’ailleurs nettement dans le haut du tableau avec un tarif qui vient le positionner directement face à l’Apple Airpods Max.

Le nouveau casque de Master & Dynamic, sobrement baptisé MW75 est en effet un casque Bluetooth à réduction de bruit active. Il profite cependant d’un design particulièrement étudié qui le rapproche sensiblement des vieux modèles de studio. Il s’agit, fort logiquement, du successeur du Master & Dynamic MW65 lancé il y a désormais plus de trois ans et qui avait séduit nos collègues de Numerama : « On trouve en lui tout le savoir-faire de la marque new-yorkaise en matière de qualité de fabrication et de plaisir d’écoute, matérialisé par un rendu équilibré ».

Pour le nouveau MW75, Master & Dynamic semble avoir prolongé cette expérience de recherche du design avec des finitions en aluminium, une mousse à mémoire de forme et du cuir d’agneau. Certains éléments du design, comme les bras de l’arceau qui vont vers l’arrière des oreillettes, ne sont par ailleurs pas sans rappeler le design du Parrot Zik.

Trois modes de réduction de bruit proposés

Néanmoins, c’est vraiment la qualité de sa réduction de bruit que Master & Dynamic cherche à démontrer avec son nouveau casque Bluetooth haut de gamme. Trois modes de réduction de bruit sont ainsi proposés à l’aide de quatre microphones. Les bruits ambiants vont ainsi pouvoir être filtrés à la volée. Un mode ambiant est également proposé. Pour la restitution audio, le casque s’appuie sur des transducteurs en béryllium de 40 mm de diamètre. Les utilisateurs pourront par ailleurs profiter d’un égaliseur pour affiner la signature sonore du casque.

Master & Dynamics annonce jusqu’à 32 heures d’autonomie sans réduction de bruit active et 28 heures avec l’activation de cette fonctionnalité. Le casque embarque un détecteur de port pour mettre automatiquement la musique en pause lorsqu’il est retiré.

Le casque Master & Dynamics MW75 sera lancé en Europe dès le 28 juin dans trois coloris : noir, brun ou gris. Il sera cependant proposé au prix fort puisqu’attendu à 599 euros. Un prix qui le place donc en concurrent direct de l’AirPods Max d’Apple, lancé à 629 euros, et au-dessus du Sony WH-1000XM5, proposé à 420 euros.

