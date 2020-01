Klipsch annonce son casque sans-fil : une sérieuse alternative à Bose et Sony

Pour le CES 2020, Klipsch a prévu de présenter un casque sans-fil avec réduction de bruit active. Il sera vendu à 400 dollars, il s'agit donc d'une alternative (sérieuse à première vue) aux casques de Sony et Bose.

Klipsch vient d’annoncer son nouveau casque sans-fil qui sera présent au CES 2020, il porte pour le moment un drôle de nom très explicite : Over-Ear Active Noise Cancelling.

Un casque circum-aural sans fil avec réduction de bruit active

C’est un casque circum-aural sans fil avec réduction de bruit active : cela signifie que les écouteurs englobent les oreilles et leurs coussinets entrent en contact directement avec le crâne. Ils intègrent également plusieurs microphones externes qui captent les bruits et les renvoient vers une carte électronique qui va les analyser et créer un signal sonore opposé au bruit « moyen ». Ce signal est ensuite transféré aux écouteurs en même temps que la musique.

Ce casque de Klipsch est conçu pour être une alternative au casque Sony WH-1000XM3 mais aussi au Bose Headphones 700. La réduction de bruit active fournirait 40 décibels de suppression active du bruit. Comme la plupart des autres casques antibruit, on retrouve un mode de transparence qui vous permet de désactiver momentanément la fonction afin que vous puissiez entendre une conversation ou ce qui se passe autour de vous.

Du côté de l’autonomie, Klipsch promet 30 heures d’autonomie avec une seule charge, soit autant que le casque Jabra Elite 85h, et beaucoup mieux que les 20 heures du Headphones 700 de Bose. Avec la charge rapide USB-C, vous pourrez obtenir cinq heures d’autonomie après seulement dix minutes de charge. Le boîtier FlightCase inclus vous permet également de brancher le câble USB-C dans les écouteurs sans retirer le casque de l’étui.

En termes de codecs, Klipsch annonce un support solide de codecs : SBC, aptX HD et AAC avec une interface Bluetooth 5.0. C’est une bonne chose pour l’aptX HD et l’AAC, car tous les écouteurs Bluetooth haut de gamme ne prennent pas en charge l’aptX HD. Pour ce qui est du reste, il faut s’attendre à la signature sonore de Klipsch — le fabricant américain est connu pour un son énergique et percutant. Et vous aurez remarqué le design rétro du casque.

Il est prévu à 399 dollars, le même prix que le Bose Headphones 700 ou le Sennheiser Momentum 3 Wireless, mais… 50 dollars de plus que le Sony. À ce prix, la bataille est rude !

Klipsch prévoit également de vendre une édition spéciale conçue avec la marque McLaren pour 549 dollars. Comme le OnePlus 7T Pro

Edition, le modèle co-brandé utilise la couleur orange papaye typique de McLaren.

Si cette marque vous intéresse, nous vous conseillons de regarder le reportage de PP Garcia réalisé au siège de la marque américaine.

