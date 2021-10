Réduction de bruit active et autonomie, les Galaxy Buds2 sont en promotion chez Cdiscount

À l’occasion de sa nouvelle session de Live Shopping, Cdiscount propose des réductions sur une floppé de produits entre le 19 et le 21 octobre. Parmi eux, les Galaxy Buds2 de Samsung, qui passent à 139,99 euros grâce à un code promotionnel.

Sortis le mois dernier, les Samsung Galaxy Buds2 prennent la suite des Galaxy Buds et Galaxy Buds+ sortis depuis 2019. Design repensé pour plus de confort, réduction de bruit active et autonomie revue à la hausse figurent parmi les nouveautés que compte cette nouvelle itération.

À peine sortis, ces écouteurs true wireless équipés d’une réduction de bruit active adaptative sont désormais en promotion chez Cdiscount. Dans le cadre de la session de Live Shopping qui se tient actuellement, et jusqu’au 21 octobre prochain, le marchand propose en effet une jolie réduction sur les Galaxy Buds2.

Grâce au code promotionnel LIVEBUDS2, vous pourrez en effet bénéficier d’un rabais de 10 euros, faisant tomber le prix de ces écouteurs sans fil à 139,99 euros, dans leur version vert olive ou blanche.

Galaxy Buds2 : des écouteurs true wireless puissants et polyvalents

Avec cette nouvelle itération de ses écouteurs true wireless, Samsung, n’a pas fait les choses à moitié et propose quelques nouveautés bien senties, qui font des Galaxy Buds2 l’un des produits les plus efficaces présents sur le marché.

Le confort et l’ergonomie au cœur de la promesse

Cette nouvelle version des Galaxy Buds apporte de nombreuses nouveautés, en particulier au niveau du design des écouteurs. Ces Galaxy Buds2 adoptent une forme plus arrondie et plus compacte qui se rapproche de celle des Galaxy Buds Pro, et bénéficient de trois embouts en silicone pour mieux s’adapter aux oreilles de leurs utilisateurs.

Pour l’occasion, Samsung a aussi revu le boîtier de transport et de charge qui abandonne sa forme ovale au profit d’un écrin aux bords arrondis, plus compacts afin de se glisser aisément dans toutes les poches. Une approche au final beaucoup plus esthétique que le boîtier des anciens Galaxy Buds.

C’est enfin l’application Galaxy Wearables qui a subi un léger lifting avec la sortie de ces Galaxy Buds2 afin d’intégrer de nouvelles fonctionnalités très utiles. Régler le son, modifier les basses ou les aigus, ajuster la réduction de bruit active se fait désormais en un tournemain.

Une réduction de bruit active qui s’adapte à toutes les situations

À l’instar du précédent modèle de Galaxy Buds, ces Galaxy Buds2 bénéficient d’une isolation passive grâce aux différents embouts en silicone proposés. Ils assurent une meilleure isolation phonique pour pratiquement tous les types de morphologie d’oreille.

À cela vient s’ajouter, et c’est une nouveauté pour ce modèle d’écouteur à ce prix, une réduction de bruit active qui permet de filtrer 98 % des sons environnants une fois activée. De quoi effacer efficacement les sons alentour, et profiter pleinement de la qualité des transducteurs de ces Galaxy Buds2.

Elle est complétée par un mode Sons Environnants doté de trois niveaux. Ce dernier permet de plus ou moins laisser filtrer les sons venant de l’extérieur, que ce soit pour écouter une conversation ou rester à l’écoute de votre environnement immédiat et ainsi réduire les dangers potentiels.

Une autonomie revue à la hausse

Qui dit réduction de bruit active, dit forcément consommation en énergie importante. Samsung a toutefois prévu le coup et propose une très belle autonomie pour ses Galaxy Buds2. En comptant sur le boîtier de charge, ces écouteurs pourront tenir près de 20 heures avec la réduction de bruit activée, et pas loin de 30 heures sans.

Le boîtier fait d’ailleurs des merveilles. Aisément rechargeable avec son port USB-C et sa compatibilité avec la charge sans fil, il est aussi compatible avec la charge rapide, ce qui permet aux écouteurs de récupérer une bonne heure d’autonomie avec seulement cinq minutes de charge.

Comment profiter des offres Cdiscount sur les Galaxy Buds2

Durant les deux prochains jours (du 19 au 21 octobre donc), Cdiscount vous offre 10 euros de réductions sur les Galaxy Buds2. Pour en profiter, rien de bien compliqué. Il vous suffit en effet d’utiliser le code LIVEBUDS2 à l’achat de votre paire de Galaxy Buds2 pour valider la réduction, et payer ces écouteurs true wireless 139,99 euros seulement.