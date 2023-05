Le patron de Nothing l’admet : les AirPods Pro 2 ont une meilleure réduction de bruit que ses propres écouteurs

Carl Pei s'est essayé à un test en vidéo des AirPods Pro 2. Le constat est sans appel, si les Nothing ear (2) sont plus originaux, les écouteurs d'Apple sont meilleurs pour la réduction de bruit et le mode transparent.

Rares sont les dirigeants d’entreprises technologiques à faire part de leur avis sur les produits des marques concurrentes. Néanmoins, depuis quelques mois, Carl Pei, le fondateur de Nothing, s’est prêté à l’exercice. Sur la chaîne YouTube du constructeur, il a ainsi eu l’occasion de donner son avis sur le Samsung Galaxy S23 Ultra, sur le OnePlus 11 et sur l’iPhone 14 Pro.

L’art de jouer avec le feu : Carl Pei et ses tests audacieux des smartphones concurrents

La dernière vidéo de ce genre va un peu plus loin puisque Carl Pei s’attaque désormais à un autre mastodonte, mais dans le domaine de l’audio : les AirPods Pro 2. Il faut dire que Nothing propose également, depuis un mois, une nouvelle paire d’écouteurs sans fil intégrant elle aussi une fonction de réduction de bruit active, les Nothing ear (2).

Si ces vidéos restent avant tout un moyen de communiquer auprès des fans de Nothing, elles ne sont pas pour autant dénuées d’informations sur la conception des produits. Surtout, Carl Pei semble de bonne foi et, malgré sa position de concurrents face à des marques hégémoniques comme Samsung ou Apple, il reconnaît généralement quand les produits des autres constructeurs sont meilleurs que l’alternative proposée par Nothing.

La meilleure réduction de bruit pour les AirPods Pro 2

En l’occurrence, au sujet des AirPods Pro 2, Carl Pei indique qu’il s’agit de « certains des meilleurs écouteurs à réduction de bruit qu’il n’ait jamais essayé », avec une réduction de bruit « bien plus forte » que sur les premiers AirPods Pro. Il admet même que la réduction de bruit est « légèrement » meilleure sur les AirPods Pro 2 que sur les Nothing ear (2), mais que le mode transparent est « bien meilleur » sur les écouteurs d’Apple que sur ceux de Nothing.

Du côté du design, Carl Pei met en avant le choix plus osé de la transparence chez Nothing face à un produit très sobre sur les AirPods, et ce malgré de nombreuses difficultés posées :

C’est facile de fabriquer quelque chose comme les AirPods Pro 2. C’est bien plus compliqué de fabriquer quelque chose de transparent comme les Nothing ear (2). On a beaucoup pensé à abandonner. Le principal souci c’est qu’il y a beaucoup d’éléments transparents, et quand c’est le cas non seulement il faut que ça ait l’ait beau en surface, mais aussi à l’intérieur, puisque chaque poussière sera visible. Notre processeur de fabrication est fou. Si vous visitez les lignes de production, il y a autant d’humidité que dans une forêt tropicale avec un humidificateur central avec de la brune qui en sort et la plupart des stations ont leurs propres humidificateurs pour s’assurer que la poussière retombe.

Dans l’ensemble, comme à son habitude, Carl Pei se montre très honnête, même s’il va évidemment prêcher pour sa paroisse en suggérant que les Nothing ear (2) sont plus originaux et plus efficaces pour se différencier des nombreux acheteurs d’AirPods. Dernier élément intéressant, le fondateur de Nothing indique que ses écouteurs sont en majorité utilisés par des possesseurs d’iPhone, devant les possesseurs de smartphones Android.

