Pixel Buds 2 : la réponse de Google aux AirPods se précise doucement

Annoncés en octobre dernier, lors de l'événement Made By Google 2019, les Pixel Buds de seconde génération arriveront sur le marché au printemps prochain aux Etats-Unis. Leur entrée cette semaine dans les listings du consortium Bluetooth SIG nous permet d'en apprendre un peu plus sur leurs spécificités.

Parallèlement à ses Pixel 4 et Pixel 4 XL, Google annonçait cet automne une nouvelle version de ses Pixel Buds. Cette fois entièrement sans-fil, les Pixel Buds de seconde génération n’avaient pas pu être testés par la presse à l’issue de la conférence Made by Google 2019. Et pour cause, seules des maquettes inopérantes de ces nouveaux produits avaient été présentées. Impossible dès lors d’en savoir plus sur leur qualité sonore, par exemple.

S’il faudra se montrer patients pour découvrir ce qu’il en est, les Pixel Buds 2 ont récemment fait leur entrée dans les registres du consortium Bluetooth SIG, qui supervise à la fois les normes Bluetooth et l’attribution des licences Bluetooth aux fabricants. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur la réponse de Google aux AirPods.

Google n’aura pas recours à des puces Qualcomm

Dans sa description pour le Bluetooth SIG, Google décrit ses nouveaux écouteurs comme suit : « Les Pixel Buds offrent un son riche, des appels clairs et l’aide mains-libres grâce à Google Assistant. Ils sont conçus pour votre confort, sur la base de scans de milliers d’oreilles. Leur forme permet un ajustement sûr, tandis que leur [technologie d’écoute] vous permet de rester ouvert sur le monde qui vous entoure », rien que la firme n’ait déjà indiqué par le passé.

La fiche déposée pour ces nouveaux Pixel Buds nous permet cependant d’apprendre que Google s’est visiblement tourné vers les puces Bluetooth du chinois BesTechnic. Tant pis pour Qualcomm, qui fournit pourtant souvent ses technologies aux fabricants d’écouteurs sans-fil. Les Pixel Buds 2 arriveront par ailleurs armés du standard Bluetooth 5.0, pointe 9to5Google.

Si Google s’en tient à son planning habituel, Ces Pixels Buds 2 pourraient être commercialisés à l’issue de la conférence Google I/O, qui doit pour rappel se tenir en mai. Leur prix est pour sa part annoncé à 179 dollars outre-Atlantique. On ignore encore quelles seront leurs modalités de lancement dans l’Hexagone.