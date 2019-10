Ford dévoilera ce qu’il appelle son SUV électrique « inspiré de la Mustang » à la veille du Salon de l’auto de Los Angeles, le 17 novembre prochain. L’annonce de cette présentation a été très brève, mais Ford a laissé échapper quelques indices.

L’image de teasing de Ford nous fait davantage penser à la Chevrolet Blazer que la Camaro. Cette voiture électrique sera néanmoins capable de parcourir plus de 450 kilomètres avec une charge complète ce qui serait au niveau d’une Model 3, mais nous devrons attendre l’annonce officielle pour savoir si c’est l’autonomie uniquement de certaines versions de la voiture. Ce nouveau véhicule, nommé « Mach E » en attendant son officialisation, a été aperçu à plusieurs reprises au cours des derniers mois lors de tentatives de camouflages manquées.

Electric and Untamed 11.17.19 | Mark your calendar. 📆The Mustang-inspired all-electric SUV is coming. #ElectricAndUntamed Publiée par Ford Motor Company sur Jeudi 24 octobre 2019

En faisant allusion à la Mustang la marque à l’oval capitalise aussi sur un nom légendaire qui parle à tous. Le terme SUV et le nom Mustang peuvent néanmoins paraître antinomiques ? Les SUV coupés sont pourtant à la mode et ce n’est pas Tesla et son Model Y qui diront le contraire.

40 modèles électriques pourraient arriver d’ici 2022

Ce premier véhicule électrique devrait être le le fer de lance de l’important investissement de 11 milliards de dollars de Ford dans les véhicules électriques, 40 modèles électriques pourraient arriver d’ici 2022.

L’un des principaux obstacles à l’achat d’un véhicule électrique est l’accès au réseau de recharge de véhicules électriques. Ford a pris les devants en annonçant la semaine dernière son propre réseau de charge FordPass, qui combine plusieurs réseaux existants afin d’offrir à termes 12 000 stations de charge.