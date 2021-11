Vmoto (Super Soco) : des motos électriques premium pour s’attaquer à Zero Motorcycles

L’entreprise australienne Vmoto, à l’origine de la marque Super Soco, ne souhaite pas laisser Zero Motorcycles dominer d’une main de maître le segment des motos électriques premium. Une nouvelle marque va ainsi être créée et présentée au salon de l’EICMA.

Si le nom de Vmoto sonne creux, alors la marque Super Soco vous fera peut-être tiquer : elle demeure en effet un acteur incontournable dans le paysage des scooters électriques. D’origine australienne, Vmoto n’en est que le propriétaire. Un propriétaire implanté partout dans le monde, et qui a réussi à se faire une véritable place.

Vmoto commercialise ses produits sous différents noms de marque selon le marché : en France, c’est bien évidemment Super Soco qui est usité. Vous tomberez alors sur des modèles équivalents 50cc et 125 cc, avec des styles et des gabarits divers. Sauf que la catalogue reste orphelin de motos électriques premium.

Ce segment-là est dominé par un certain Zero Motorcycles, qui a récemment mis à jour trois de ses modèles avec des versions 2022 optimisées. Sauf que Vmoto ne souhaite pas lui laisser trop d’avance et compte lui grappiller quelques parts du gâteau : pour ce faire, le fabricant va créer une toute nouvelle marque, a-t-il annoncé sur Twitter.

💣 FIRST EICMA NEWS! Vmoto Soco Group will launch during the Show "Vmoto", the new premium brand, designed for the demanding European and US markets.

SAVE THE DATE | November 25th – 28th.⁠

⁠

@eicmaofficial 2021 is Coming!⁠

⁠

You will find us at Hall 22 – Booth T21.⁠ pic.twitter.com/V3d5roSMqf

— Vmoto Soco (@vmotosoco) November 6, 2021