HyperFighter Colossus : cette moto électrique intelligente file à près de 300 km/h

Damon a présenté une nouvelle offre de motos électriques dans le cadre du CES 2022. L’HyperFighter Colossus, le premier modèle d'une nouvelle gamme, s’arrachera à 35 000 dollars en échange de performances de haute volée.

La start-up canadienne Damon Motorcycles n’a même pas encore débuté les livraisons de sa première moto électrique – la Damon Hypersport – qu’elle présente déjà un second modèle répondant au nom d’HyperFighter Colossus. Et comme l’Hypersport, l’entreprise a choisi le CES de Las Vegas pour l’introduire auprès du grand public.

Cette nouvelle bécane branchée aura droit à deux autres déclinaisons : celle qui est présentée par Electrek est logiquement la plus onéreuse, à hauteur de 35 000 dollars, suivie dans les années qui suivent de deux autres modèles facturés 19 000 et 25 000 dollars. Mais on y est clairement pas encore.

274 km/h

L’HyperFighter Colossus veut chambouler le segment des streetfighters, ces motos sans carénage aux performances de haute volée et aux lignes esthétiques agressives. Côté motorisation, les ingénieurs ont intégré un moteur d’une puissance de 200 ch (150 kW), pour une vitesse de pointe de 274 km et un 0 à 100 km/h abattu en 3 secondes.

L’autonomie n’atteint quant à elle pas les sommets : comptez 235 kilomètres de portée grâce à une batterie de 20 kWh. Surtout, l’HyperFighter Colossus reprend de nombreux éléments techniques de l’HyperSport pour intégrer des fonctions intelligentes censées améliorer la sécurité du conducteur.

Alertes visuelles et sensitives

Le système CoPilot, boosté par un radar, des caméras et de l’intelligence artificielle, permet de prévenir l’utilisateur d’un potentiel danger via des alertes lumineuses au niveau du… pare-brise. Problème : cette moto n’en possède pas.

On ne sait pas comment Damon va contourner ce problème. Aussi, des vibrations émises dans les poignées du guidon peuvent être envoyées.

Le système Shift, qui adapte la position de l’utilisateur selon son usage du moment (ville, voies rapides), est également de mise. L’HyperFighter Colossus est actuellement disponible en précommandes en échange d’un acompte de 250 dollars.

