Yamaha : deux scooters électriques en 2022, à quoi doit-on s’attendre ?

Le constructeur japonais Yamaha va ajouter deux scooters électriques à son catalogue en 2022 : les E02 et E01, des équivalents 50 et 125 cc, respectivement.

Petit à petit, mais peut-être pas aussi vite que le marché des voitures électriques, le secteur des scooters électriques se structure et pousse certains fabricants à franchir le cap. Si Yamaha n’en est pas à son premier coup d’essai, la marque japonaise va accélérer ses projets en la matière avec deux nouveaux modèles.

La marque a confirmé leur mise en production en 2022, selon Automobile Magazine. Leur nom ? Les Yamaha E01 et E02, déjà aperçus au Tokyo Motor Show 2019 sous forme de concept. On pensait même que la version la plus puissante allait débarquer dès 2021, à en croire des dépôts de marque effectués au début de l’année dernière.

Usage hybride

Mais cette fois, ce nouveau millésime serait le bon. D’un côté, l’E01 offrirait des prestations plus poussées qui pourraient lui conférer un usage hybride : en ville et sur les routes périurbaines. Peu de caractéristiques sont à ce jour connues, mais il faudrait tout de même miser sur une puissance de 15 chevaux (soit 11 kW) et une vitesse de pointe de 90 km/h.

Côté autonomie, le deux-roues permettrait de parcourir à peine 100 kilomètres, ce qui le cantonnerait bel et bien à des trajets urbains et aux alentours. Sa selle aurait par ailleurs la capacité d’accueillir un second passager à l’arrière. À l’époque, une charge rapide avait aussi été mentionnée. Pour connaître le prix, il va falloir patienter.

En attente des prix

Le Yamaha E02 glisse de catégorie, puisqu’il est davantage considéré comme un équivalent 50 cc avec sa puissance de 5,4 chevaux (soit 4 kW). Son format plus compact ne l’empêche pas pour autant de proposer une selle biplace, ce qui est peut-être un petit atout non négligeable pour ce type de scooter électrique.

Sa vitesse maximale ne devrait logiquement pas dépasser les 45 km/h, tandis que son autonomie devrait osciller entre 60 et 80 kilomètres. Pour le coup, le Yamaha E02 se destine vraiment à la ville. Là encore, aucun tarif n’a été communiqué par l’entreprise. Il faudra patienter encore quelques mois pour découvrir toutes ces entrailles.

