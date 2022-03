Cake PRISM Makka : ce petit scooter électrique a 128 combinaisons de coloris possibles

Le Cake Makka a droit à une toute nouvelle collection nommée PRISM. Avec, vous pouvez aussi bien customiser le pare-brise que le carénage, avec huit coloris au choix pour chacun de ces éléments.

L’entreprise suédoise Cake a la particularité de se démarquer avec une offre de scooters électriques et motos électriques au style industriel et singulier. En témoignent les Cake Ösa et Kalk&, apparus dans nos colonnes au cours des dernières années. Qu’on se le dise : sa patte esthétique est assumée mais clivante.

Pour séduire ses clients, la firme nordique souhaite leur laisser toujours plus de marge de manœuvre dans la personnalisation de leur engin. C’est pourquoi Cake a lancé la toute nouvelle collection PRISM, spécialement imaginée pour son modèle Makka. Ce petit deux-roues est décliné en deux versions : l’une limitée à 25 km/h, l’autre à 45 km/h.

Huit coloris au choix

PRISM repose sur un principe simple : un système de combinaisons vous permettant de mixer les couleurs selon vos envies. Deux éléments du scooter sont concernés : le pare-brise et le carénage, pour un total de huit coloris au choix que sont l’orange, le vert, le violet, le noir, le bleu, le blanc, le rose et le jaune.

Le communiqué de presse évoque un total de 128 combinaisons pareillées ou dépareillées, en prenant visiblement en compte des mêmes binômes de couleurs que l’on pourrait inverser entre le pare-brise et le carénage. Dans tous les cas, cela laisse place à un large choix de personnalisation qui pourrait plaire aux plus créatifs d’entre vous.

Combien ça coûte ?

Cette petite fantaisie entraîne logiquement des coûts supplémentaires : comptez 280 euros, en plus des 3500 ou 3800 euros demandés selon la version du Makka. La moins onéreuse revendique une puissance d’1,8 kW pour une autonomie relativement décente de 66 kilomètres en cas d’usage exclusivement urbain.

Plus puissante – 3,6 kW –, l’autre version a certes une meilleure vitesse de pointe mais un rayon d’action amoindri pointé à 54 kilomètres. Des offres de financement mensuelles sont aussi proposées : 146 et 158 euros, respectivement. En cas de commande, la livraison aura lieu dans le courant du mois de mai.

