Next NX2 : ce maxi scooter électrique veut vous faire oublier le BMW CE 04

Attendu pour l’été 2023, le maxi scooter électrique NX2 veut s’imposer comme l’une des références en la matière grâce à une autonomie de 160 km et une vitesse de pointe de 115 km/h. De quoi faire de l’ombre au BMW CE 04 ou au Silence S01+, du moins sur le papier.

Dans le domaine des scooters électriques, beaucoup de nouveautés concernent aujourd’hui la catégorie des équivalents 50 cc, bien que les 125 cc ne soient pas délaissés non plus. Les maxi scooters électriques, eux, se font plus rares : nous pouvons par exemple citer le BMW CE 04, le Rider Ng ou encore le Pink Fly.

À la fois puissants et imposants de par leur gabarit, ces engins s’approchent facilement des 10 000 euros, voire les dépassent parfois. Le fait est qu’un nouvel arrivant devrait débarquer dans cette catégorie de véhicules d’ici l’été 2023, nous apprend Hibridos y Electricos. Son petit nom ? Le Next NX2, conçu par l’entreprise espagnole Next Electric Motors.

Grosse autonomie au menu

Pour l’instant, les informations techniques connues à son sujet se font maigres. Mais les principaux éléments révélés donnent tout de même envie, à l’image de son autonomie annoncée de 160 kilomètres. À titre de comparaison, le BMW CE 04 a une autonomie théorique de 130 km, qui chute à 100 km en pratique selon l’essai de Numerama.

Le Pink Fly, lui, promet un rayon d’action de 130 km en mode Confort : d’après notre test, sa portée chute à 100 km dans les faits. Même chanson du côté du Silence S01 Plus – 100 km effectués. Ce que l’on remarque, c’est que les constructeurs ont légèrement tendance à surévaluer l’autonomie de leurs engins.

Belle vitesse de pointe

Dans l’idée, on peut donc supposer que les 160 km du Next NX2 ne seront peut-être pas totalement atteints. Du côté de la puissance, il faut compter sur un moteur de 7,2 kW, capable de lui fournir une vitesse de pointe de 115 km/h. Soit une allure suffisante pour la ville et les routes périurbaines.

Hibridos y Electricos précise que les images mises en ligne correspondent à des rendus numériques du scooter, et non au look du produit final. Même si le design devrait beaucoup s’en rapprocher. Pour le moment, aucune indication tarifaire n’a été communiquée. On ne sait pas non plus si le Next NX2 sera lancé en France.

