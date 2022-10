Que se passe t-il pour la marque allemande de scooters électriques Unu ?

Lancée en 2014, la marque de scooters électriques Unu semble subir une très mauvaise passe et ne donne plus de ses nouvelles. Mais que se passe t-il réellement ?

Connaissez-vous Unu ? Cette jeune marque, fondée en 2014 en Allemagne par un trio composé de Mathieu, Elias et Pascal affirmait à son lancement de fortes ambitions, visant alors à rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre dans les grandes villes. Mais depuis quelques temps, on ne peut pas vraiment dire que la situation de l’entreprise soit au beau fixe.

Unu, où est-tu ?

Pire encore, on ne sait pas vraiment ce que devient la société. En effet, et comme l’a relevé Numerama, le site français de l’entreprise renvoie vers la version allemande, traduite dans notre langue de manière très approximative. Les journalistes ont alors tenté de joindre le service en charge des relations presse de la marque en France, sans succès.

Mais alors, qu’est-il arrivé au petit constructeur allemand ? Un coup de fil passé au service après-vente a alors permis d’obtenir un début de réponse. Selon le porte-parole au bout de la ligne, il serait toujours possible d’acheter un véhicule, mais que le délai de livraison est affiché à six mois.

Selon ses dires, Unu aurait connu quelques difficultés d’approvisionnement en raison d’un incendie ayant eu lieu dans une usine de batteries située à Berlin, avec laquelle collabore la marque. Mais si la marque se veut donc rassurante, un coup d’oeil sur son site permet de savoir que la situation n’est pas tout à fait normale.

Désormais, seule la version 4000 W de l’Unu Scooter est disponible. Une nouvelle version baptisée Move 2kW (2000 W) est également présente sur le site. Jamais évoquée jusqu’alors, celle-ci semble alors être une sorte de déclinaison low-cost, sans connexion Bluetooth et avec un écran LED au lieu d’un système LCD.

De nombreuses déconvenues

Très prometteuse, la jeune marque allemande avait alors toutes les cartes en mains pour rencontrer un certain succès auprès de la clientèle, de plus en plus friande de ce type de véhicules pour se déplacer en ville. De nombreuses marques se sont d’ailleurs déjà lancées sur ce segment, comme BMW, Honda ou encore Segway.

D’autant plus que notre essai du Unu 4000 W nous avais réellement conquis, malgré quelques points négatifs comme le prix trop élevé ou encore l’absence de ports USB. Pourtant, il semblerait qu’à l’usage, tout ne soit pas aussi rose. Comme le révèle Numerama, de nombreux clients ont témoigné de problèmes plus ou moins graves, allant de soucis divers liés à la batterie jusqu’à des feux qui s’éteignent en pleine nuit.

Il suffit d’aller jeter un œil sur Trustpilot pour voir que la qualité des produits Unu ne semble pas être au rendez-vous. Reste désormais à savoir ce qui se trame du côté de chez Unu, et surtout si les utilisateurs mécontents pourront obtenir gain de cause. Et pour l’heure, cela ne semble pas gagné.

