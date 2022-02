1000 km d’autonomie : un partenaire de Nissan promet une batterie très endurante dès 2024

Le principal fournisseur de Nissan en matière de batteries travaille sur un nouvel accumulateur capable de délivrer 1000 kilomètres d’autonomie. L’entreprise espère le lancer pour l’année 2024.

Si les tarifs et le réseau de recharge font partie des principaux freins à l’achat d’une voiture électrique, l’autonomie est également un enjeu majeur qui trotte dans la tête de tous les constructeurs. C’est pourquoi de nombreux investissements en recherche et développement ont actuellement lieu au sein des entreprises spécialisées.

C’est par exemple le cas d’Envision Group – détenu à 20 % par Nissan et anciennement nommé Automotive Energy Supply avant son rachat en 2018 –, qui met un point d’honneur à développer une batterie capable de fournir 1000 kilomètres d’autonomie. Aujourd’hui, aucun véhicule de série n’a atteint cette barre symbolique.

Plus de cellules

Pour ce faire, Envision Group compte travailler sur deux axes principaux : la multiplication du nombre de cellules et l’optimisation du stockage et de l’efficacité énergétique, ce qui devrait à la fois jouer sur le rayon d’action des automobiles branchées ainsi que sur leur capacité de recharge – toujours plus rapide.

À partir de 2024, on peut donc s’imaginer que les voitures électriques haut de gamme de Nissan offriront une autonomie à quatre chiffres encore difficilement imaginable il y a plusieurs années. D’autres modèles prétendent aussi à une telle portée dans un avenir proche, à l’image de la Nio ET5 ou plusieurs futurs produits de Toyota.

Nouvelle usine

À l’heure actuelle, 90 % des batteries expédiées par Envision Group sont destinées à Nissan, rappelle Nikkei Asia. Mais l’entreprise a de belles ambitions et compte renforcer son portefeuille client, qui pourrait grossir au fil des années compte tenu de la forte progression de la demande.

D’ailleurs, le groupe va construire une nouvelle usine près de Tokyo, qui devrait être opérationnelle dès 2024. Une ligne de production spécialement dédiée à ses batteries nouvelle génération sera de mise. Elle s’appuiera même sur l’énergie des panneaux solaires pour fonctionner, afin de réduire au maximum ses émissions.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.