La future Ioniq 6 s’annonce vraiment splendide avec son design hors du commun

Après un premier teaser publié il y a quelques jours, Hyundai dévoile de nouvelles images de sa Ioniq 6, qui sera présentée officiellement demain.

Il y a quelques jours, Hyundai publiait sur les réseaux sociaux une inédite vidéo, annonçant l’arrivée d’un futur modèle, à savoir la Ioniq 6. Un premier teaser ne dévoilant rien de la voiture, hormis le fait qu’elle adopterait des lignes résolument aérodynamiques. Elle est notamment comparée à un galet.

Tandis que sa révélation ne devrait désormais plus trop tarder, la berline électrique coréenne en montre encore un peu plus, alors que la firme a récemment publié quelques croquis permettant d’entrevoir ses lignes. Cette fois-ci ce sont quelques courtes vidéos qui ont été mises en ligne, donnant quelques infos supplémentaires sur son design.

Des lignes épurées

En attendant sa révélation qui interviendra demain, la Ioniq 6 continue son effeuillage et dévoile quelques éléments de son design, qui fait la part belle aux lignes épurées, comme c’est également le cas pour la Hyundai Ioniq 5. S’il faudra attendre quelques heures avant de tout savoir, on remarque la présence de rétroviseurs caméras, qui devraient remplacer les miroirs dans les pays où la législation l’autorise. C’est justement le cas en France.

Difficile de juger de l’aérodynamisme de la voiture en nous basant sur ces images. Néanmoins, celles-ci nous permettent de découvrir quelques éléments distinctifs, à l’image de ce qui ressemble à un étonnant feu stop. On notera aussi que les lignes semblent plus arrondies que celles de la Ioniq 5, alors qu’elles devraient se rapprocher du concept Prophecy, dévoilé en 2020. Bien sûr, l’ensemble sera plus conventionnel que ce dernier, afin d’être compatible avec une commercialisation en grande série. Enfin, on remarque également que la berline reprend les feux « Parametric Pixel » de sa petite soeur.

Tueuse de Tesla Model 3 ?

Il ne reste plus que quelques heures avant de tout savoir sur cette nouvelle Ioniq 6. Mais avant sa révélation officielle, nous pouvons déjà vous dire que la berline électrique devrait reposer sur la plateforme E-GMP déjà bien connue du groupe, puisqu’elle équipe notamment la Kia EV6 et la Ioniq 5. La future rivale de la Tesla Model 3 se déclinerait alors en plusieurs versions, équipées notamment de la batterie de 77,4 kWh. Une variante de 300 chevaux cousine de la Kia EV6 GT serait également prévue.

Si cela reste encore à confirmer, la nouvelle Hyundai Ioniq 6 sera équipée d’un système 800 volts, comme la Porsche Taycan et les Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5. Une technologie qui permet alors particulièrement de réduire le temps de charge et d’en augmenter la puissance maximale. Celle-ci pourrait alors atteindre les 240 kW selon les bruits de couloirs. Nous en saurons plus très vite, même si la berline devrait être commercialisée dans le courant de l’année prochaine. Rendez-vous demain pour l’annonce officielle !

