Rivian copie Tesla et prend soin des animaux de compagnie à bord des voitures

Tesla a son "Dog Mode" (mode chien en français), et Rivian a désormais son "Pet Mode" (littéralement "mode animal domestique"), pensé pour vous permettre de laisser pendant quelques minutes votre animal à bord de votre véhicule stationné. Explications.

Après avoir imité Tesla et son mode sentinelle, le constructeur de véhicules électriques Rivian a mis à jour sa flotte de véhicules à distance pour proposer une nouvelle fonctionnalité : un mode réservé aux animaux domestiques.

Pour le bonheur du meilleur ami de l’homme

Si la vue d’un animal domestique à bord d’un véhicule stationné peut faire très peur pour sa santé selon la météo, certains constructeurs se mettent à proposer un mode dédié permettant de laisser en sécurité les animaux, à une température sans danger pour les chiens, chats, ou autres animaux domestiques transportés dans l’habitacle.

Il s’agit là pour Rivian de répondre à l’une des requêtes les plus populaires des propriétaires du pick-up électrique de la marque qui se veut ouvertement tournée vers l’aventure en milieu reculé. Les conditions de fonctionnement sont plutôt claires pour ce « Pet Mode » : le véhicule doit avoir au minimum 80 kilomètres d’autonomie restante, être stationné, et la température choisie pourra osciller entre 20 et 23 degrés Celsius.

Un message sur l’écran du véhicule

L’écran central du véhicule affichera alors un message de manière à informer les personnes soucieuses de la santé des occupants à quatre pattes que ces derniers sont en sécurité à bord, avec la climatisation (ou le chauffage) enclenchée.

Cette fonctionnalité est assez appréciée chez les possesseurs de Tesla qui voyagent avec leurs animaux, et certains propriétaires de Rivian ont souhaité avertir la maison mère sur ce manque, qui est désormais comblé.

Pour le moment indisponible en Europe, le Rivian R1T (pick-up) et le Rivian R1S (SUV) ont commencé à être livrés aux premiers clients américains, mais nous avons tout de même pu prendre place à bord du Rivian R1T récemment.

