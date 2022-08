Voici les 10 voitures électriques les plus fiables de 2022

Le site américain Consumer Reports, spécialisé dans les conseils aux consommateurs, vient de publier les résultats de son enquête sur les véhicules électriques. Découvrons ensemble quels sont les voitures 100 % électriques les plus fiables de l'année.

Avec plus de 300 000 répondants à son enquête sur les véhicules en tous genres, Consumer Reports possède beaucoup de données, et publie régulièrement des rapports. Aujourd’hui, l’organisme utilise ces données pour savoir quels sont les véhicules électriques les plus fiables en 2022, selon les personnes qui les ont achetés. Notez toutefois que ce classement concerne l’Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), et qu’il pourrait être bien différent pour l’Europe.

Un Top 10 dominé par les constructeurs coréens

Les notes données aux différents véhicules permettent de leur attribuer entre 0 et 100 points, avec une meilleure note pour les voitures les plus fiables. Les propriétaires ont pu répondre à l’enquête en précisant les éventuels problèmes qu’ils ont rencontrés, et préciser la gêne occasionnée (coût, délai, importance). Nous obtenons alors un top 10 qui donne une idée des véhicules électriques les plus fiables, avec, comme nous allons le voir, une belle présence de constructeurs coréens.

En queue de classement, la Porsche Taycan pointe à la 10e place, et ce sera la seule voiture allemande de ce top 10. Il s’agit aussi de la voiture la plus onéreuse, et de loin, présente ici, signe que Porsche soigne tout de même ses véhicules électriques. En neuvième position se trouve la première coréenne du classement, la Hyundai Kona. Bien que d’autres véhicules de la marque soient plus en vogue ces derniers temps, le petit SUV reste une valeur sûre, et assez fiable si l’on en croit Consumer Reports.

Aux places 8 et 7 sont les Chevrolet Bolt (en version classique et utilitaires), que nous ne connaissons pas en Europe. La sixième place est prise par la Nissan Leaf, qui bien qu’en fin de vie, reste un véhicule adapté et éprouvé qui n’a plus à faire ses preuves. Le top 5 est quant à lui composé de deux Américaines et trois Coréennes, avec en cinquième position la Tesla Model 3 que l’on ne présente plus. Signe que la firme d’Elon Musk s’améliore, étant donné que la réputation de Tesla était plutôt que les véhicules étaient moyennement bien finis en sortant des lignes de production. Ce n’est plus d’actualité aujourd’hui.

Le véhicule de l’année, la Kia EV6, est quatrième de ce classement, juste derrière sa cousine la Hyundai Ioniq 5. Les deux championnes de la charge rapide venues de Corée du Sud ont énormément d’atouts et les propriétaires semblent confirmer que ce sont d’excellents choix. En seconde position, la Ford Mustang Mach-E est là pour rappeler que Ford fait de très bonnes voitures électriques, au pays où le pick-up F-150 Lightning devrait se vendre comme des petits pains. Et enfin, la voiture électrique considérée comme la plus fiable de 2022 est la Kia e-Niro, permettant au constructeur coréen de réaffirmer ce que beaucoup savent déjà : les véhicules électriques de Kia sont d’excellentes références.

Les 10 voitures électriques les plus fiables de 2022

Modèle Score 1 : Kia e-Niro 88 2 : Ford Mustang Mach-E 82 3 : Hyundai Ioniq 5 80 4 : Kia EV6 79 5 : Tesla Model 3 79 6 : Nissan Leaf 78 7 : Chevrolet Bolt Utilitaire 65 8 : Chevrolet Bolt 62 9 : Hyundai Kona 61 10 : Porsche Taycan 61

