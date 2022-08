Rivian fait mieux que Tesla pour les amoureux de la nature avec cette fonctionnalité inédite

Rivian, le constructeur américain concurrent de Tesla, avec son pickup R1T et SUV R1S, annonce l'arrivée de la fonctionnalité Camp Mode avec une meilleure proposition que celle de la firme d'Elon Musk.

En juillet 2018, Elon Musk annonçait l’arrivée de la fonction Camp Mode sur les voitures électriques de Tesla. L’idée est simple, mais ingénieuse : permettre à la voiture de ne pas s’éteindre complètement si ses occupants passent la nuit à l’intérieur, en mode camping. La climatisation (ou le chauffage) est ainsi encore actif, tout comme la musique et les ports USB. Rivian, le principal concurrent américain de Tesla, annonce la même chose, mais en plus évolué.

Camp Mode pour venir faire de l’ombre aux camping-cars

Dans une vidéo publiée sur Twitter, le patron de Rivian indique l’arrivée prochaine d’une mise à jour OTA sur les pickups R1T et SUV R1S avec la fonctionnalité Camp Mode. Comme chez Tesla, elle permet au véhicule de ne pas entièrement s’éteindre, mais elle apporte quelques fonctionnalités supplémentaires. L’homme précise qu’il est ainsi est possible de laisser allumer les lumières présentes sous le rétroviseur pour éclairer le camp, ou encore de passer le véhicule en veille profonde pour économiser de l’énergie.

Mais la fonctionnalité la plus intéressante est celle permettant de mettre à niveau automatiquement les voitures électriques de la marque. Les suspensions hydrauliques de chaque roue vont se régler finement afin de mettre le pickup ou SUV à plat (de niveau). Comme sur certains camping-cars, cette fonctionnalité permettra d’apporter plus de confort en position couchée. Chez Rivian, cela est rendu possible par la présence de quatre suspensions pneumatiques indépendantes.

Bientôt la même fonctionnalité chez Tesla ?

Ce Camp Mode est pour le moment en bêta, mais le patron de la marque américaine a promis qu’elle arriverait bientôt sur les deux voitures électriques de la marque par l’intermédiaire d’une mise à jour à distance. Est-ce qu’elle fera son apparition sur les Tesla ? C’est peu probable, puisque seules les Model S et Model X sont dotées de suspensions pneumatiques, mais pas indépendantes pour chaque roue. Peut-être avec le futur Cybertruck.

Rivian bientôt en Europe ?

Profitons-en pour rappeler que Rivian vise l’Europe avec son pickup R1T et son SUV R1S. Mais la marque a pris du retard aux États-Unis car si le R1T est commercialisé depuis de nombreux cas, les livraisons du R1S viennent tout juste de démarrer. D’autant plus que Rivian est dans une situation financière délicate, qui empêche son usine d’être aussi productive que prévu.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.