Le drone (ou voiture électrique volante) XPeng Voyager X2 a effectué son deuxième vol du côté de Dubaï, après un premier vol expérimental en Chine en 2021. Et dans une ville d'innovation comme Dubaï, ce type de véhicule pourrait rapidement arriver dans le ciel.

En Europe, XPeng commence à être connu pour ses voitures électriques. Le constructeur chinois a pour ambition de conquérir l’Europe avec des berlines et des SUV assez haut de gamme (les P5 et P7) et qui ont pour ambition d’aller jouer des coudes avec Tesla.

Mais comme Tesla, XPeng ne s’intéresse pas qu’aux voitures. En effet, le constructeur chinois a présenté en 2020 un prototype de voiture volante, la Voyager X2, via sa division Aeroht. Et après effectué un premier vol d’essai en Chine en juin 2021, la XPeng X2 vient à nouveau d’effectuer un vol au Skydive de Dubaï. Les premiers résultats de ce vol d’essai seront connus dans deux semaines, lors de l’évènement Tech Day qui se tiendra à Dubaï à partir du 24 octobre prochain.

Une réglementation encore très stricte

Il s’agissait de la première démonstration publique du XPeng X2 après avoir effectué une évaluation spécifique des risques opérationnels et obtenu un permis de vol spécial de la Dubai Civil Aviation Authority (DCAA) comme on peut le lire dans le communiqué de presse.

Plus de 150 participants ont assisté à ce vol, dont des représentants du consulat chinois à Dubaï, de la Chambre de commerce internationale de Dubaï, de la DCAA, du Département de l’économie et du tourisme de Dubaï, du Dubai World Trade Center et de plusieurs médias.

Le 16 juillet dernier, le PDG de XPeng, He Xiaopeng, a officiellement annoncé le lancement du X2 via Weibo, en déclarant : « Cela marque un autre pas de plus vers une voiture volante plus largement disponible et plus sûre ». Le choix de Dubaï paraissait comme une évidence, puisqu’il s’agit, selon XPeng, d’une « ville de l’innovation et de renommée mondiale ».

Un vol européen n’est pas à exclure prochainement, puisqu’un exemplaire a été envoyé en mars dernier aux Pays-Bas pour de premiers essais. Pour le moment, les essais sont évidemment très encadrés, les réglementations étant très strictes concernant les vols habités. Mais pour XPeng, ces voitures volantes à basse altitude, dédiées à un usage urbain, seront, dans un premier temps, réservées au transport médical et aux visites touristiques.

La XPeng Voyager X2 en quelques chiffres

Pour rappel, La XPeng X2 est une voiture volante (ou plutôt un quadricoptère) 100 % électrique à deux places, avec un cockpit fermé, une fonction de planification de trajectoire pour les vols autonomes et la surveillance de ce qui se passe au sol. Le drone pèse 560 kg et ne doit pas peser plus de 760 kg afin de décoller. La X2 est annoncée avec une autonomie maximale de 35 minutes et peut atteindre une vitesse de croisière de 130 km/h.

XPeng avait déclaré lors de la dernière édition du Tech Day, qu’elle avait pour objectif de produire une voiture volante en série d’ici 2024, avec un prix qui devrait être inférieur à un million de RMB (environ 140 000 euros). Et justement, un prototype de voiture volante a récemment été aperçu sur la route.

« Nous ne fabriquons jamais de concept-cars ou de voitures juste pour le spectacle, toute l’exploration consiste à les amener à la production de masse et à changer nos vies dans la mobilité intelligente », avait alors déclaré le patron de XPeng il y a un an.

