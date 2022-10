Cette voiture chinoise, parmi les moins chères du marché, est (presque) aussi sûre qu’une Mercedes EQE

La nouvelle BYD Atto 3 qui arrive en France dans quelques semaines a obtenu la note maximale au crash-test EuroNCAP, tout comme la Mercedes EQE. En revanche, les Citroën C5 X et Mobilize Limo déçoivent.

C’est un passage quasiment obligé pour tous les nouveaux modèles qui arrivent sur le marché. Si les crash-test ne sont techniquement pas requis pour pouvoir lancer un véhicule sur le marché, cela reste toutefois un gage de confiance et surtout un sacré argument commercial si ce dernier reçoit une bonne note. Ces tests sont alors effectués par un organisme indépendant, baptisé EuroNCAP, et non pas les constructeurs eux-mêmes. Bien que parfois, des doutes existent sur des méthodes de triche de la part des constructeurs.

De bonnes surprises…

Ce 12 octobre, une nouvelle salve de notes a été dévoilée par Euro NCAP pour une poignée de modèles récemment dévoilés. Parmi eux, le BYD Atto 3, qui sera bientôt lancé en Europe et qui affiche un tarif abordable pour la catégorie, tournant autour des 38 000 euros. Comme le détaille le site de l’organisme européen, le SUV électrique obtient alors la note maximale, à savoir cinq étoiles. Ce dernier reçoit un score de 91 % pour la protection des adultes, 89 % pour celle des enfants et 69 % en ce qui concerne celle des usagers vulnérables, comme les piétons et les cyclistes. Le SUV obtient également 74 % pour sa dotation technologique et ses aides à la sécurité.

Un autre modèle, d’une catégorie un peu différente cette fois-ci a également fait très bonne impression. Il s’agit de la Mercedes EQE, petite soeur de la grande EQS, qui a également été évaluée au cours des dernières semaines. La berline électrique haut de gamme a également reçu les cinq étoiles tant convoitées. Elle excelle notamment en ce qui concerne la protection des adultes, avec un score de 95 %. La protection des passagers enfants est également très bonne, atteignant les 91 %. Les piétons sont également bien protégés, alors que cette nouvelle venue dans la gamme obtient un score de 83 %. Forte de nombreuses aides à la conduite, la berline affiche 81 % dans cette catégorie.

… et quelques déceptions

En revanche, cette nouvelle fournée de tests compte aussi son lot de déceptions. En effet, pour obtenir la note maximale de cinq étoiles, de nombreux critères sont pris en compte, comme la présence de certaines aides à la conduite. Et dans ce cas, impossible de recevoir le meilleur score. C’est justement ce qui est arrivé à une autre voiture assemblée en Chine, la Citroën C5 X, qui se cantonne à quatre étoiles. Si la berline reçoit respectivement des notes de 82, 87 et 69 % pour la protection des adultes, des enfants et des piétons, elle pêche en revanche du côté des assistances de sécurité, où elle ne dépasse pas les 66 %. Elle n’est notamment pas équipée de système de détection des piétons en marche arrière.

C’est un peu le même souci que rencontre la Mobilize Limo, une berline électrique récemment lancée par la filiale de Renault sur la base de la Renault Megane E-Tech, qui vient également de lever le voile sur la Duo, remplaçante de la Twizy. Celle-ci se contente également des quatre étoiles, malgré de bonnes notes pour la protection des adultes et des enfants, avec 80 et 75 %. Cette nouvelle venue pêche un peu du côté de la protection des piétons, avec 69 % et manque également de certaines aides à la conduite, alors qu’elle reçoit la note de 71 %.

