15 000 € : cette voiture électrique débarque en France avec un tout petit prix

Le constructeur américain Mullen s'apprête à lancer sa première voiture en Europe. Il s'agit de la I-GO, une petite auto électrique destinée notamment aux livraisons en ville mais parfaite comme petite citadine.

Comme pour les voitures particulières, le marché des véhicules professionnels évolue aussi et doit s’adapter aux nouvelles exigences environnementales. D’autant plus que ces derniers sont également concernés par les réglementations, et notamment les ZFE en France. Les constructeurs doivent donc s’adapter et proposer à leur tour des modèles électriques, tandis que cette vaste mutation est aussi l’occasion pour de nouveaux acteurs de faire leur arrivée sur ce marché.

De faux-airs de citadine

On pense notamment à l’allemand Next e.GO Mobile, qui vient de lancer sa toute nouvelle e.wave X, une citadine électrique qui sera bientôt déclinée en version cargo. Disponible à la commande à partir du mois de novembre, elle sera dotée d’une batterie échangeable comme la version destinée au grand public. Au sein du groupe Renault aussi, l’idée de proposer une petite voiture pour les professionnels séduit, alors que Mobilize a récemment dévoilé sa Duo Bento, dotée d’un coffre fermé de 700 litres.

Mais voilà que les deux autos vont bientôt avoir une nouvelle rivale. Celle-ci porte le nom de I-GO et est développée par la marque américaine Mullen, spécialisée dans la fabrication de voitures électriques.

Sous ses faux-airs de citadine classique, cette nouvelle arrivante sur le marché cache en fait un tout autre positionnement. En effet, celle-ci est avant tout un mini-utilitaire, qui se destine aux professionnels de la livraison. Elle profite en effet d’un empattement de 2,44 mètres, qui devrait permettre de transporter divers objets et marchandises, bien que la capacité de chargement n’ait pas encore été détaillée par la marque.

On sait simplement que la petite voiture, dont le style nous rappelle à la fois la Renault Twingo et la nouvelle Fiat 500 électrique affiche un poids contenu, de seulement 795 kilos selon le communiqué du constructeur. Le véhicule est conçu pour les derniers kilomètres de livraison et devrait notamment trouver son utilité dans les grandes villes comme Paris.

Envrion 200 kilomètres d’autonomie

Comme l’explique Mullen, cette I-GO embarque une toute petite batterie de 16,5 kWh, qui devrait lui permettre de parcourir jusqu’à 200 kilomètres selon le cycle NEDC. Attention, car celui-ci a été remplacé par le WLTP, bien plus proche de la réalité. L’autonomie réelle devrait donc être légèrement inférieure à celle indiquée par la marque.

Le communiqué annonce que la voiture affiche une puissance de 46 chevaux et un couple de 102 Nm envoyés vers les roues arrière et peut atteindre une vitesse maximale de 100 km/h. En revanche, la puissance de charge et le temps nécessaire pour remplir la batterie n’ont pas été communiqués pour l’instant.

Fabriqué en Chine, le mini-utilitaire électrique sera donc bientôt commercialisé en Europe. Si l’Allemagne pourrait être servie en premier, d’autres pays en profiteront également, dont l’Espagne, l’Irlande, le Royaume-Uni mais aussi la France. Mullen annonce un ticket d’entrée à « 11 999 dollars plus TVA et transport local » pour nos voisins d’outre-Rhin, soit environ 15 000 euros TTC.

C’est encore moins cher que la Dacia Spring, vendue à partir de 19 800 euros, mais dotée d’une fiche technique plus étoffée. La nouvelle I-GO devrait alors logiquement être éligible au bonus écologique, qui vient d’être revu à la hausse pour les ménages les plus modestes.

