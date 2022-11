Voiture électrique : baisse de prix pour la recharge rapide, mais pas pour tout le monde

L'opérateur de bornes de recharge rapides Fastned annonce une baisse des tarifs de la recharge pour ses usagers. Mais tous les pays ne sont pas concernés par cette bonne nouvelle : la France n'en fait pas partie.

Depuis quelques mois, le prix de l’électricité a très fortement augmenté en France, mais également dans d’autres pays d’Europe. En effet, en août dernier, le mégawattheure était affiché à 1 000 euros sur le marché de gros, contre 85 euros l’an dernier à la même période. Une forte augmentation qui a évidemment un impact sur tous les domaines, et notamment la recharge des voitures électriques.

En effet, de nombreux opérateurs ont été contraints de revoir leur grille tarifaire à la hausse, afin de compenser la flambée du prix de l’électricité. C’est notamment le cas de Tesla, qui avait augmenter les tarifs de ses Superchargeurs avec un kWh passant de 52 à 69 centimes pour les propriétaires d’un modèle de la marque. Allego avait également emboité le pas à l’entreprise en octobre dernier, avec un kW oscillant entre 60 et 98 centimes en fonction de la puissance délivrée par la borne, de 22 à plus de 50 kW. De son côté, Electra avait que ses prix resteraient inchangés malgré la situation actuelle. Le kWh est donc toujours affiché à 0,44 euro, quel que soit le type de borne, allant jusqu’à 300 kW.

Néanmoins, certaines entreprises ont quant à elles décidé de réduire leurs tarifs. C’est notamment le cas de Fastned, présent le long de nos autoroutes françaises, mais également dans d’autres pays européens, tels que les Pays-Bas, l’Allemagne ainsi que la Belgique et la Suisse. Le Royaume-Uni est également équipé de bornes rapides de la société, fondée en 2012 et dont le siège est situé à Amsterdam. Partenaire de la Sanef depuis avril dernier, l’entreprise annonce une bonne nouvelle à ses clients. En effet, les tarifs de la recharge vont enfin baisser sur son réseau.

C’est sur Twitter que Fastned a officialisé cette diminution des prix, entrée en vigueur depuis le 1er novembre. Nos voisins belges, allemands et néerlandais voient alors le prix du kWh passer de 0,83 à 0,74 euros, tandis qu’en Suisse, le montant passe de 0,83 à 0,69 francs. En la France dans tout ça ? Comme vous pourriez vous en douter, il y a un petit bémol. Comme l’annonce l’entreprise, notre pays n’est en effet pas concerné par cette chute des prix, de même que le Royaume-Uni.

Et à vrai dire, il n’y a pas vraiment de raisons de râler, car le kWh est déjà relativement bas, puisqu’il est affiché à 0,59 euros du kWh. À titre de comparaison, Ionity facture 0,69 € euros par kWh sur les bornes 350 kW, tandis que Fastned culmine à 300 kW.

We delivered on our promise ⚡

Due to a recent decrease in energy prices, we are happy to let you know that as of November 1st, we will be lowering our charging costs in the following countries:

🇳🇱, 🇩🇪, 🇧🇪 – €0.83 to €0.74

🇨🇭 – CHF 0.83 to CHF 0.69 pic.twitter.com/QQXuvEeOot

— Fastned (@Fastned) November 1, 2022