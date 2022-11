Voiture électrique : les bornes de recharge vont enfin débarquer dans des zones jusque-là délaissées

Une nouvelle aide vient d'être mise en place par le gouvernement, afin d'aider les petites stations-service indépendantes à s'équiper de bornes de recharge. Une mesure qui devrait accélérer le développement du réseau sur tout le territoire.

En mai 2020, Emmanuel Macron annonçait une belle promesse : la France comptera pas moins de 100 000 bornes de recharges publiques d’ici à la fin de l’année 2021. Un objectif ambitieux, qui n’aura finalement pas été atteint à la date prévue, et qui ne l’est d’ailleurs toujours pas. En effet, et comme le révèle l’Avere France, le territoire comptait 75 279 points de charge au 31 octobre dernier.

Un nombre en hausse de 53 % en un an, mais qui reste encore insuffisante. Car la France est toujours loin des Pays-Bas, qui compte 69 bornes pour 100 voitures électriques, contre 8 en France !

Un petit coup de pouce

Alors que la répartition des prises est encore inégale en fonction des pays, la majorité étant en Allemagne et aux Pays-Bas, l’Union Européenne pourrait même sévir. Le Parlement réfléchit en effet à infliger des amendes aux pays qui tarderaient trop à étoffer leur réseau de bornes. Et si l’on ne sait pas si la France pourrait être concernée, le gouvernement souhaite tout de même accélérer dans ce domaine.

Pour cela, le ministère de l’économie vient tout juste d’annoncer le déblocage d’une enveloppe de 10 millions d’euros afin de développement le réseau de recharge pour les voitures électriques en France. Ce budget sera alors alloué au co-financement de bornes dans des stations-service indépendantes.

En effet, à l’heure actuelle, la plupart des bornes sont situées en Île-de-France, et notamment dans des commerces, sur des parkings et en voirie, selon le baromètre de l’Avere France. Or, dès 2035, la vente de voitures thermiques sera interdite partout en Europe, ce qui risque d’être plus compliqué en province que dans les grandes villes, déjà bien équipées en bornes de recharge.

Cette aide mise en place par le gouvernement a donc notamment pour objectif d’aider à l’implantation de ces infrastructures dans des zones plus éloignées de la capitale. En effet, et comme le précise le communiqué du ministère, seules les stations localisées « dans une commune de densité intermédiaire ou rurale » seront éligibles à ce petit coup de pouce. Ce dernier prendra la forme d’un financement de l’Etat à hauteur de 60 à 70 % du coût de l’installation, en fonction de la puissance de la borne, de 50 à 150 kW.

Plusieurs critères

Outre le fait que la station-service doit être dans une zone rurale, qui doit être répertoriée dans la grille communale de densité à sept niveaux de l’INSEE, seules celles vendant moins de 2 500 m3 de carburant par an y sont éligibles. Selon le gouvernement, elles seraient donc plus de 4 000 en France à pouvoir profiter de ce petit coup de pouce. Ainsi, celui-ci devrait permettre le développement de la recharge rapide partout sur le territoire, facilitant l’accès à la voiture électrique même dans des régions plus reculées.

Car pour l’heure, l’autonomie (et donc la recharge) reste encore l’un des principaux freins au choix de cette motorisation. Les propriétaires de stations-service éligibles devront faire une demande auprès de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) à partir du 1er décembre. L’aide sera alors versée un mois après la validation du dossier.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement vient en aide aux petites stations indépendantes. En août dernier, une subvention allant de 3 000 à 6 000 euros avait été accordée à 880 d’entre elles afin de les aider à appliquer la remise sur le carburant, en fonction de leur volume de vente. Pour l’heure, l’État ne précise pas si les bénéficiaires de l’aide concernant l’installation des bornes devront faire appel à un ou des prestataires en particulier ou si le choix de l’entreprise sera libre. Il faudra donc encore patienter avant de tout savoir sur cette mesure, dont la date de fin n’a pas été communiquée non plus.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.