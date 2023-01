Covoiturage : tout savoir sur les primes de 100 et 200 euros du gouvernement

Les nouveaux inscrits sur les plateformes de covoiturage peuvent désormais profiter d'un bonus allant jusqu'à 200 euros en fonction du type de trajet réalisé. Découvrez comment en profiter.

Alors que le prix du carburant et de l’électricité sont au plus haut, utiliser sa voiture thermique ou électrique devient de plus en plus difficile. Et pour cause, ces dernières ne sont pas épargnées alors que le montant de la recharge a tendance à grimper chez de nombreux opérateurs, tels que Tesla ou plus récemment Bélib’ à Paris. Si le gouvernement veut tout faire pour inciter les automobilistes à acheter une voiture électrique, ce dernier est également confronté à des tensions sur le réseau électrique.

Une incitation financière

Résultat, l’État souhaite désormais inciter les conducteurs à moins utiliser leur voiture, tout simplement. Pour cela, celui-ci mise notamment sur le covoiturage, une pratique encore peu développée à l’heure actuelle. En effet, selon les chiffres du Ministère de la transition écologique, seulement 3 % des automobilistes ont recours à cette pratique pour leurs trajets du quotidien. 70 % des déplacements domicile-travail sont alors réalisés en autosolisme.

Néanmoins, il y a aujourd’hui de plus en plus d’adeptes du covoiturage en France. En effet, plus de 600 000 trajets ont été effectués via des plateformes comme BlaBlaCar, Karos ou encore Klaxit rien que durant le mois d’octobre. Un chiffre multiplié par 2,5 par rapport à janvier 2022. Au total, plus de 300 000 personnes ont effectué du covoiturage sur des plateformes spécifiques au cours de l’année, en tant que conducteur comme passager.

Mais le gouvernement veut désormais aller encore plus loin. Et pour cause, il souhaite tripler le nombre de trajets réalisés en covoiturage du quotidien d’ici 2027, afin d’atteindre la barre des 3 millions à cette date. Un objectif ambitieux, qui permettrait d’économiser environ 4,5 millions de tonnes de CO2 chaque année. Ce qui équivaut à 1 % des émissions de gaz à effet de serre du pays entier.

Pour cela, nos dirigeants ont une botte secrète, déjà évoquée il y a quelques semaines. Il s’agit d’une incitation financière, prenant la forme d’une indemnité de 100 euros accordée aux nouveaux inscrits sur les plateformes de covoiturage. Celle-ci peut également atteindre les 200 euros sous certaines conditions bien précises.

Comment profiter de l’indemnité?

En effet, il ne suffira pas de s’inscrire sur l’une des plateformes éligibles, telles que BlaBlaCar Daily, Coopgo, La roue verte ou encore Mobicoop et Ynstant pour recevoir sa prime. Plusieurs conditions devront être remplies pour obtenir les 100 euros :

Avoir son permis de conduire

Effectuer un premier trajet en covoiturage en tant que conducteur en 2023, puis effectuer 9 autres trajets dans les 3 mois suivants

La distance du trajet réalisé en France doit être inférieure ou égale à 80 kilomètres

Les trajets sont effectués en utilisant un opérateur de covoiturage éligible

L’indemnité est ensuite versée sous forme monétaire par la plateforme, en plusieurs étapes. Un premier virement de 25 euros est effectué au plus tard trois mois après le premier trajet. Un versement de 75 euros sera ensuite fait au plus tard trois mois après le dixième voyage.

100€ de Bonus Covoiturage ? À partir du 1er janvier:

🚗 Je m’inscris sur BlaBlaCar ou BlaBlaCar Daily,

⛽ Je réalise mes premiers trajets en tant que conducteur,

💚Je reçois 100€ de bonus sur BlaBlaCar et 100€ sur BlaBlaCar Daily !https://t.co/daose9d1Rh — BlaBlaCar France (@BlaBlaCar_FR) December 13, 2022

Mais ce n’est pas tout, car il est également possible de recevoir jusqu’à 200 euros au total. Pour prétendre aux 100 euros supplémentaires, il faut alors également réaliser trois trajets longue distance via l’application BlaBlaCar, c’est-à-dire de plus de 80 kilomètres en trois mois, comme l’explique le site de l’entreprise. Attention, car seuls les nouveaux inscrits à partir du 1er janvier sont éligibles à ces nouvelles aides.

