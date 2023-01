Cette nouvelle voiture électrique à 20 000 € débarque en France : on vous la présente en détail

La start-up chinoise Leapmotor lance sa nouvelle voiture électrique très abordable en France. La Leapmotor T03 s'apprête à débarquer chez nous et devrait notamment faire de l'ombre à la Dacia Spring et à la Volkswagen e-UP.

Si vous n’avez encore jamais entendu parler de Leapmotor, il se pourrait que vous ne tardiez pas à voir de nombreuses voitures de la marque sur nos routes. Fondée en 2015, la start-up chinoise a lancé en 2020 une adorable citadine électrique, baptisée T03. Jusqu’alors uniquement connue dans son pays natal, elle fit pour la première fois une apparition en France en octobre dernier, à l’occasion du Mondial de l’auto de Paris. De quoi faire connaître cette nouvelle rivale de la Dacia Spring, qui s’apprête à faire son arrivée dans les concessions françaises.

Un prix abordable

Comme l’annonce un communiqué publié par Leapmotor, la citadine électrique débutera en effet sa commercialisation sur le territoire dès le mois de février. Et la France sera le premier pays européen à être servi, ce qui est assez rare pour être souligné. En effet, la plupart des marques chinoises optent plutôt pour la Norvège, comme BYD, Nio ou encore Xpeng, entre autres. Mais la T03 ne sera pas distribuée directement par la marque, mais par le réseau EVE (Espace Véhicule Électrique). Ce dernier commercialise déjà les voitures des marques Seres et DFSK chez nous.

En 2023, une cinquantaine de concessions proposeront cette nouvelle arrivante au début de l’année, un nombre qui sera porté à une centaine environ d’ici au mois de décembre. La citadine restera alors seule dans la gamme française pendant un petit bout de temps, alors que Leapmotor produit également une berline électrique baptisée C1, dont la commercialisation n’est pas prévue en Europe pour l’instant.

Il faudra alors compter 25 990 euros pour vous offrir un exemplaire de cette T03, un tarif qui ne prend pas en comte le bonus écologique de 5 000 euros. Ainsi, la citadine sera accessible à partir de 20 990 euros, voire 18 990 euros si vous êtes éligible au bonus de 7 000 euros réservés aux plus modestes. À titre de comparaison, la Dacia Spring, dont les prix ont légèrement grimpé l’an dernier débute à 20 800 euros (15 800 euros avec le bonus de 5 000 euros).

Mais si la Leapmotor T03 est un peu plus chère que sa rivale roumaine, celle-ci propose également des prestations un peu plus complètes et des performances plus hautes. À commencer par sa puissance, affichée à 109 chevaux, contre seulement 44 pour la Spring. Si une nouvelle version Extreme forte de 65 équidés vient tout juste d’être dévoilé, cela reste encore assez peu par rapport à la citadine chinoise.

De quoi proposer le 0 à 100 km/h en 12 secondes sur la Leapmotor T03. Le freinage de 100 à 0 km/h réclame quant à lui 43,5 mètres, ce qui est assez mauvais. La vitesse maximale est de 130 km/h et le couple s’élève à 158 Nm.

Un équipement complet

La voiture électrique est également équipée d’une batterie de Lithium-ion (LFP) de 41,3 kWh, qui lui permet alors de parcourir environ 280 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP. Un chiffre en net retrait par rapport aux 403 kilomètres du cycle chinois CLTC bien plus optimiste, mais qui reste toujours plus élevés que les 230 kilomètres de la Spring. La consommation semble élevée, avec environ 15 kWh / 100 km théorique contre 10 kWh / 100 km pour la française.

La Leapmotor est dotée d’un chargeur en courant alternatif de 6,6 kWh et peut encaisser jusqu’à 45 kW en courant continu. Ainsi, et comme le précise le site de la marque, seulement 36 minutes sont nécéssaires pour passer de 30 à 80 %. Certes, nous sommes très loin des 18 minutes des Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5, mais cela reste acceptable pour une voiture abordable comme celle-ci.

Longue de 3,62 mètres pour 1,65 mètre de large et 1,58 mètre de haut, la citadine possède un coffre de 210 litres. C’est bien moins que la Spring, qui affiche un volume de 290 litres. Comme sur la Spring, il n’y a que quatre places.

Mais là où la citadine chinoise se distingue, c’est par sa dotation de série. Dès l’entrée de gamme, celle-ci s’équipe d’un écran tactile de 10,1 pouces associé à un combiné numérique de 8 pouces. Un système de reconnaissance vocale est également proposé, tandis que le conducteur peut également profiter de la caméra de recul ainsi que de l’allumage automatique des feux. Trois modes de conduite sont disponibles, ainsi que trois réglage d’assistance de la direction.

À noter qu’on ne sait pas si la Leapmotor T03 vendue en France sera équipée du système Leapmotor Pilot comme en Chine. Celui-ci qui prend la forme d’un système de conduite semi-autonome, logiquement limité au niveau 2. Si le niveau 3 est autorisé en France depuis l’an dernier, seules les Mercedes EQS et Classe S en sont pour l’instant dotées. Dans tous les cas, la voiture est dotée d’un régulateur de vitesse.

La Leapmotor T03 sera garantie 3 ans ou 100 000 km et la commercialisation débutera dans le courant du mois de février 2023 dans les concessions Seres à travers la France.

