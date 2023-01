6K et 33 pouces : l’écran de cette voiture électrique américaine donne envie… sur le papier

Si on a plutôt l'habitude du contraire ces derniers temps, c'est-à-dire voir arriver des modèles électriques chinois en Europe et aux États-Unis, certains constructeurs pensent encore avoir un rôle à jouer sur un marché chinois devenu très compliqué pour les marques "étrangères".

Il y a encore quelques années, les constructeurs européens et américains voyaient le marché chinois comme le nouvel eldorado, avec un potentiel commercial absolument démesuré.

Mais malheureusement, les ambitions de certains se sont transformées en cauchemar, avec des ventes confidentielles et des coentreprises avec des entreprises chinoises qui périclitent. Stellantis, le groupe Volkswagen, et même plus récemment Tesla, souffrent sur ce marché, notamment en raison d’une concurrence locale qui s’est largement affûtée et qui propose aujourd’hui des voitures aussi, voire même plus attrayantes et à plus bas prix.

La Chine, un marché devenu compliqué

C’est même aujourd’hui l’effet inverse qui arrive, avec ces mêmes constructeurs chinois qui arrivent en Europe et aux États-Unis. Jusqu’alors inconnus du grand public sur le Vieux Continent, Nio, BYD ou encore Leapmotor s’implantent en Europe avec des arguments qui risquent de faire mal aux constructeurs traditionnels.

Même si les constructeurs sont aujourd’hui plus frileux à l’idée de s’implanter en Chine, ce marché reste pour le moins attractif. C’est en tout cas ce que pense General Motors avec sa marque Buick, connue notamment pour proposer des Opel rebadgées, comme c’est le cas avec le SUV Envision qui n’est autre qu’un Opel Grandland X avec quelques modifications. En Chine, GM s’est associé à SAIC (la maison mère de MG).

Ne pas bousculer les codes, une stratégie payante ?

Le constructeur américain Buick s’est installé récemment en Chine avec l’Electra E5, un SUV aux lignes assez consensuelles qui ne devrait pas haranguer les foules, même si son incroyable écran de 6K de 33 pouces devrait en séduire plus d’un client. Dommage, puisque Buick était parvenu à créer une petite « hype » autour de lui avec la présentation de deux concept-cars Electra X en juin 2022, dont un crossover électrique aux lignes, certes assez classiques, mais profilées et plutôt dynamiques. L’Electra E4 reprendra a priori l’intérieur du Electra E5 et donc ses écrans.

Dans le même temps, Buick devrait tout de même lancer l’Electra E4, l’hériter du concept-car en quelque sorte, et qui pourrait bien donner à la marque l’élan nécessaire en Chine. Il repose sur la même base que l’Electra 5, avec un empattement identique de 2,954 mètres, une longueur de 4,82 mètres et une largeur de 1,91 mètre.

Techniquement, nous ne savons pas encore grand-chose sur ce modèle, à ceci près qu’il sera proposé dans un premier temps avec une motorisation de 180 kW (245 ch) et deux roues motrices. Plus tard, une version avec deux moteurs électriques et quatre roues motrices est prévue. Mais pour cela, il va falloir attendre le mois d’avril et sa présentation définitive à l’occasion du Salon de Shanghai.

Il n’est pas impossible que cette voiture électrique arrive un jour en Europe. En effet, GM souhaite faire son grand retour sur le Vieux Continent, mais d’abord avec Cadillac, et notamment le SUV électrique Lyriq.

