Fisker Ocean : le SUV électrique qui surpasse le Tesla Model Y en autonomie

Fisker confirme : sa première voiture, l’Ocean, un SUV compact 100 % électrique, atteindra une autonomie record. Largement supérieure à la Tesla Model Y.

Récemment, Fisker a publié les homologations de l’Ocean, confirmant ainsi une autonomie WLTP supérieure à celle initialement prévue. Deux capacités de batterie sont proposées : la version Fisker Ocean Sport avec 440 km d’autonomie et les versions Fisker Ocean Extreme et Ultra avec 630 km d’autonomie. Il s’avère que l’autonomie des deux derniers modèles atteint 707 km sur le cycle WLTP européen. Quant à la version Sport, on ne connaît pas encore son autonomie WLTP.

Grosse autonomie

L’Ocean serait ainsi un des SUV électriques avec la plus importante autonomie. Si Fisker parvient à produire l’Ocean au prix cible et avec les caractéristiques annoncées, il pourrait offrir l’un des véhicules électriques les plus performants du marché. L’homologation européenne devrait être publiée avant le 28 avril 2023, et les livraisons commenceront par la suite.

Pour rappel, l’Ocean est construit par Magna Steyr, un fabricant de pièces automobile bien connu, et a un toit solaire (Ocean Extreme) capable de récupérer jusqu’à 3 000 km par an. Il est équipé d’un grand écran central de 17,1 pouces, d’un ensemble complet de fonctions avancées d’assistance à la conduite (ADAS) et de sécurité, et de la connectivité 4G. Le Fisker Ocean est disponible en trois versions avec différentes options de moteurs et de transmission. Le modèle de base est proposé à un prix attractif de 41 900 euros (36 900 euros après le bonus écologique), ce qui en fait un concurrent sérieux de la Tesla Model Y Propulsion.

Tesla n’offre plus le meilleur rapport autonomie – prix

Du côté de Tesla, le Model Y Grande Autonomie est à 533 km d’autonomie (avec des jantes 20 pouces), contre des jantes de 21 pouces sur la version Ocean Extreme (69 950 euros). On ne connaît pas encore l’autonomie définitive de la version Ocean Sport, elle est annoncée à 440 km sur le site officiel. En cycle WLTP, il semble raisonnable d’en attendre pas moins de 500 km (certainement 490, peut-être plus).

Modèle Capacité batterie brute Autonomie (WLTP) Prix Fisker Ocean Extreme 100 kWh 707 km 69 950 euros Fisker Ocean Sport 66 kWh 490 km (est.) 41 990 euros Tesla Model Y Propulsion 62 kWh 455 km (est.) 46 990 euros Tesla Model Y Propulsion Grande Autonomie 72,5 kWh 565 km (est.) 53 990 euros Volvo Recharge Extended Range 82 kWh 573 km 46 990 euros

Face à cette version Sport à 41 990 euros (sans compter le bonus écologique), le Volvo XC40 reste devant, avec 573 km (WLTP, en version Recharge Extended Range pour 46 990 euros).

Mais attention, car l’excellente autonomie de la Fisker Ocean est atteinte grâce à une batterie énorme, de 100 kWh. À comparer avec la batterie d’une capacité de 72,5 kWh de la Tesla Model Y Grande Autonomie et ses 565 km d’autonomie. Ce qui donne, en consommation, 14,1 kWh / 100 km pour la Fisker contre 12,8 kWh / 100 km pour la Tesla. Ce qui implique donc un coût à l’usage plus élevé pour la seconde. C’est notamment pour cette raison qu’Elon Musk ne veut pas d’autonomie approchant les 1 000 km dans ses voitures électriques.

Les prochaines étapes essentielles pour Fisker

S’ils arrivent à mettre le Fisker Ocean en production — et s’ils tiennent toutes leurs promesses — ce sera un concurrent sérieux de Tesla. Ce SUV affiche des prestations haut de gamme comparable au Model Y, et même au-dessus en version des versions.

Mais avec la garantie de sérieux de Magna, on peut rester rassuré sur le devenir du projet. Voilà qui sonne le début d’une nouvelle ère pour le constructeur californien, qui a connu des hauts et des bas dans ses tentatives pour lancer sa propre voiture. Une fois avoir franchi l’Ocean (on n’a pas pu s’empêcher…), Fisker envisage déjà un prochain projet de petite voiture électrique, nommé PEAR (Personal Electric Automotive Revolution), dont Foxconn assurera la fabrication.

