Ce petit SUV électrique produit par le concurrent de Tesla pourrait faire un carton en Europe

BYD, le numéro 2 mondial de la voiture électrique ouvre les commandes en Chine pour sa Yuan Pro, qui prend la forme d'un SUV électrique compact au prix abordable. De quoi rivaliser avec les Renault Mégane E-Tech et autres Volkswagen ID.3.

Si vous ne connaissez pas encore BYD, il faudra vous préparer à en voir plein sur les routes européennes dans très peu de temps. Car le numéro 2 mondial de la voiture électrique derrière Tesla accélère son développement et envahit désormais le Vieux Continent, au grand dam des spécialistes. Trois modèles sont déjà commercialisés, à savoir les Han EV, Tang et Atto 3, tandis que d’autres sont aussi prévus, comme les Seal et Dolphin.

Un nouveau SUV compact

Mais ce n’est pas pour autant que le constructeur, qui s’associe désormais au spécialiste de l’audio Devialet pour sa marque haut de gamme Denza délaisse son marché natal. En Chine, la firme ne chôme pas non plus, bien au contraire. C’est ainsi qu’elle vient d’annoncer l’ouverture des commandes pour sa toute nouvelle Yuan Pro. Lancé en 2016 pour la première fois, le SUV électrique se décline en plusieurs versions, dont voici la dernière en date.

Si l’on connaît déjà la Yuan Plus, qui n’est autre que l’Atto 3 chez nous, voici la Yuan Pro, qui fait ses débuts comme le confirme le site de la marque. Ce dernier permet désormais de pré-commander un exemplaire de cette nouvelle arrivante, qui se décline en trois teintes de carrosserie, à savoir rose, blanc et gris. La face avant adopte le langage esthétique Dragon Face 3.0, que l’on retrouve sur les derniers modèles de la marque dévoilés au Mondial de Paris.

De profil, cette nouvelle arrivante affirme haut et fort son appartenance au segment des SUV, avec sa garde au sol surélevée ainsi que ses protections latérales et sur les boucliers avant et arrière. Sans parler de la roue de secours installée sur le coffre. Comme le précise le site CarNewsChina, la BYD Yuan Pro affiche une longueur relativement contenue de 4,38 mètres pour 1,79 mètre de large et 1,68 mètre de haut.

Des dimensions qui la mettent en concurrence directe avec la Renault Mégane E-Tech et la Volkswagen ID.3 récemment restylée. Elle est en revanche bien plus petite que la Tesla Model Y et ne joue donc pas exactement dans la même cour. Le coffre est doté d’une porte qui s’ouvre sur le côté, tandis que ses dimensions n’ont pas encore été annoncées par le constructeur. On sait en revanche que l’empattement mesure 2,54 mètres.

Un prix abordable

À bord, la présentation reste classique et dans la même veine que les autres modèles de la gamme. Nous retrouvons un écran tactile de 10,1 pouces, associé à un combiné numérique de 8 pouces. En revanche, il n’est pas précisé si le véhicule est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. À noter que l’écran central peut pivoter et qu’il est doté de la connectivité 5G grâce au système d’info-divertissement DiLink 4.0 développé par BYD.

L’autonomie est comprise entre 320 et 401 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, auquel il faut retirer 15 % pour avoir la valeur WLTP. Ce qui équivaut donc à une fourchette entre 272 et 340 kilomètres. Pour mémoire, la Volkswagen ID.3 revendique 418 à 545 kilomètres en une seule charge.

Le SUV chinois adopte un moteur électrique de 70 kW (environ 95 chevaux) et 180 Nm pour un 0 à 50 km/h expédié en 4,9 secondes. La voiture embarque une batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate) déclinée en deux capacités : 38 et 47 kWh. Il repose également sur la e-Platform 3.0 développée en interne par le géant chinois. La Yuan Pro réclame 30 minutes pour passer de 30 à 80 % de batterie, avec une puissance maximale de recharge inconnue.

Déjà disponible à la commande en Chine, cette dernière démarre à partir de 99 800 yuan, soit l’équivalent de 13 200 euros. Un prix qui devrait toutefois être revu à la hausse si elle faisait la route jusqu’en Europe, comme c’est toujours le cas. Le SUV est livré de série avec les jantes alliage de 16 pouces, le régulateur de vitesse, l’ouverture via une clé NFC et le système audio avec quatre haut-parleurs.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le prochain numéro !