Le permis de conduire bientôt accessible à partir de 16 ans ? Attention aux conséquences

Et s'il était possible d'obtenir son permis de conduire à partir de 17, voire 16 ans ? L'idée fait actuellement son chemin au gouvernement. Mais elle suscite déjà des inquiétudes et pourrait mettre en danger certains modèles, comme la Citroën Ami.

Quand on est jeune, on a souvent une hâte : obtenir son permis de conduire pour gagner en indépendance, partir en virée avec ses amis ou encore trouver un travail. Mais il faut patienter jusqu’à ses 18 ans, âge légal d’obtention du précieux sésame en France. Il est cependant possible de se présenter à l’examen dès 17 ans, à condition d’avoir opté pour la conduite accompagnée. Mais il faut toujours attendre la majorité pour conduire seul.

Une mesure polémique

Jusque là, cela n’avait jamais posé de problème à personne. Mais voilà que le gouvernement a décidé de se pencher sur la question, afin d’apporter quelques modifications à cette loi qui date de 1922. Avant, il fallait attendre jusqu’à ses 21 ans pour pouvoir enfin obtenir le petit papier rose, désormais au format carte d’identité depuis 2013.

Le gouvernement souhaite faciliter l’accès au permis de conduire en le rendant accessible aux jeunes encore plus tôt. L’idée serait d’autoriser la conduite à seulement 17, voire même 16 ans comme l’explique Le Parisien. Pour mémoire, il est actuellement possible de commencer à circuler à partir de 15 ans, dans le cadre de la conduite accompagnée, aussi connue sous le nom d’apprentissage anticipé de la conduite.

Cette mesure est actuellement étudiée dans le cadre du Conseil National de la Refondation, qui planche sur divers sujets sous la houlette de la Première Ministre, Elisabeth Borne. Mais cette idée est évidemment loin de faire l’unanimité, notamment auprès des professionnels du secteur. Bruno Garancher, le Président de l’UNIDEC (Union Nationale Intersyndicale Des Enseignants de la Conduite) a d’ailleurs rapidement réagi.

Dans un communiqué, ce dernier s’indigne de cette mesure et dénonce qu' »aucune étude d’impact, aucune prise en compte des statistiques sur la mortalité et la morbidité routière, aucune concertation avec les professionnels de l’enseignement de la conduite, ni avec les instances en charge de la sécurité routière, publiques ou privées n’ont été conduites« .

Des modèles en danger ?

Pour l’heure, rien n’a encore été acté, puisque cette potentielle loi est encore en cours de discussion. Cependant, elle pourrait avoir de lourdes conséquences, et pas seulement en termes de sécurité routière. Car elle pourrait également faire du mal à certains constructeurs, notamment ceux spécialisés dans la vente de voitures sans permis.

Car si les jeunes peuvent conduire dès 16 ans, l’intérêt de ces autos sera alors limité, certaines pouvant justement être prises en main dès cet âge. C’est notamment le cas de la Microlino, cependant désormais accessible à partir de 14 ans dans une version moins performante. C’est aussi le cas de la Xev Yoyo ou de la Mobilize Duo dans sa finition la plus puissante.

Mais ce sont globalement tous les modèles sans permis qui sont menacés, dont la Citroën Ami, vendue à plus de 11 000 exemplaires en 2021. Si elle est accessible dès 14 ans, comme la nouvelle Ligier Myli, elle pourrait perdre de nombreux clients qui passeront directement sur une voiture nécessitant le permis B. Cependant, avec son prix de 7 790 euros, elle reste toujours très compétitive. D’autant plus qu’elle est éligible au bonus écologique de 900 euros et qu’elle peut être conduite dès 14 ans.

Parmi les mesures envisagées, le gouvernement souhaite également faire disparaître les 20 heures d’apprentissage actuellement obligatoires. Une décision là encore vivement contestée par l’UNIDEC, qui rappelle qu’il faut en moyenne 35 heures de formation pratique pour obtenir son permis de conduire à l’heure actuelle. Le gouvernement a également annoncé la fin des retraits de points pour les petits excès de vitesse

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.