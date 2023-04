1,5 million de kilomètres pour cette batterie : la longévité des voitures électriques n’est pas un problème

Le spécialiste du poids-lourd Scania s'associe avec la start-up Northvolt afin de produire une toute nouvelle batterie révolutionnaire, capable de parcourir pas moins de 1,5 million de kilomètres. De quoi rendre le transport de marchandises moins polluant au cours des prochaines années. Mais aussi de rassurer sur la longévité des batteries de voitures électriques.

Aujourd’hui, le marché de la voiture électrique se développe à vitesse grand V, alors que la vente de modèles thermiques sera de toutes façons interdite en Europe en 2035. Mais un autre secteur commence à prendre de plus en plus d’importance. Il s’agit de celui des poids-lourds électriques. On pense bien évidemment au Tesla Semi, mais il n’est pas le seul sur le marché, bien au contraire.

Une batterie innovante

D’autres constructeur s’intéressent également de près à ce secteur. C’est notamment le cas de Scania, qui a livré en mars dernier son tout premier camion électrique, prenant le nom de P 45 B6X2/4NB. Mais la firme suédoise, qui appartient au groupe Volkswagen veut aller encore plus loin afin d’élargir sa clientèle et grappiller quelques parts de marché au Tesla Semi.

Pour cela, elle s’est notamment associée à la start-up Northvolt (créé par des anciens de Tesla) en 2017 et travaille main dans la main avec celle-ci afin de développer des solutions de transport plus propres. Et voilà que l’entreprise, fondée en 2016 vient de dévoiler dans un communiqué sa dernière innovation en matière de batteries.

Et celle-ci est très impressionnante. En effet, elle affiche une longévité incroyable, puisqu’elle peut parcourir pas moins de 1,5 million de kilomètres. Pas en une seule charge bien sûr, mais sur l’ensemble de sa durée de vie. Mais ce n’est pas tout, comme l’annonce Christian Levin, PDG de Scania « les tests montrent que ce chiffre peut non seulement être atteint, mais même dépassé« . Un vrai atout, quand on sait que la batterie est l’un des éléments les plus chers sur une voiture électrique, et que l’usure est un élément important à prendre en compte.

Il ne donne cependant pas la longévité totale qui a pu être atteinte pendant les tests, qui dépasse largement celle garantie par Toyota, qui annonce un million de kilomètres. Ceux-ci sont encore en cours pour le moment, alors qu’aucune date d’installation dans des véhicules de série n’a pour l’instant été dévoilée par les deux entreprises. Mais outre sa durée de vie, cette batterie possède d’autres avantages, en plus de mettre au tapis CATL avec sa batterie « garantie » 800 000 kilomètres. Cette dernière possède cependant l’avantage de se passer de lithium.

Une faible empreinte carbone

Selon les test menés par Scania et Northvolt, cette nouvelle cellule affiche une capacité de 157 Ah et une tension de 3,6 V. En revanche, les deux partenaires n’ont pas encore communiqué sur le temps nécessaire à la recharge ainsi que sur l’autonomie. Pour mémoire, le Tesla Semi peut parcourir plus de 800 kilomètres avec un chargement de 37 tonnes, avec quasiment 900 kWh de batterie, dont la recharge s’effectue en environ 30 minutes grâce à des bornes de 750 kW.

Comme l’indique Northvolt, l’empreinte carbone de cette nouvelle batterie ne représenterait qu’un tiers de celle d’une cellule classique. Mais pour que cela soit vraiment le cas en pratique, elle doit être alimentée par de l’énergie propre, issue de l’eau et du vent. Mais dans tous les cas, les camions électriques restent moins polluants que leurs équivalents thermiques.

C’est ce qu’avait conclu une étude menée par l’ONG Transport & Environnement. Selon elle, les émissions issues du transport chuteraient de 48 % d’ici à 2035 si les constructeurs ne produisaient que des camions électriques. Un domaine qui en intéresse de plus en plus, à commencer par Volvo et Renault, qui a dévoilé deux nouveaux poids lourds en fin d’année dernière.

L’Union européenne veut également accélérer le développement du transport électrique, en imposant à tous ses pays membres d’installer au moins une borne de recharge rapide tous les 120 kilomètres le long des autoroutes pour les camions, et tous les 60 km pour les voitures. Au début du mois d’avril, APRR s’associait avec Engie afin de lancer son réseau de charge délivrant 400 à 500 kW pour poids-lourds sur l’axe Paris-Lyon.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.