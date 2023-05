Cette nouvelle voiture électrique devrait être aussi abordable qu’adorable

Le constructeur chinois Baojun lève le voile sur son tout nouveau pick-up électrique, dérivé du SUV Yep officialisé en février dernier. Avec son design et son prix qui devrait rester abordable, il a toutes les chances de faire un carton sur le Vieux Continent s'il y était commercialisé.

Vous ne connaissez pas encore Baojun ? Soyez rassuré, c’est tout à fait normal. Mais il se pourrait que vous finissiez tout de même par en entendre parler au cours des prochaines années, alors que sa maison-mère Wuling est déjà présente en Europe avec sa Hongguang Mini EV, importée chez nous sous le nom de Freze Nikrob EV. En fin d’année dernière, l’entreprise dévoilait également sa Air EV ultra abordable, rivalisant notamment avec la Dacia Spring.

Un petit pick-up

Un petit peu plus tôt dans l’année, au mois de février plus précisément, la marque Baojun faisait également parler d’elle. En effet, celle-ci présentait officiellement son petit SUV électrique, baptisé Yueye mais également connu sous le nom de Yep. Un adorable véhicule électrique, qui n’est pas sans nous rappeler le Suzuki Jimny commercialisé chez nous.

Avec ses lignes anguleuses, certains oseront même la comparaison avec le concept Renault 4Ever Trophy, notamment pour la partie avant. Mais voilà que quelques semaines après sa révélation, le SUV chinois se décline finalement en une inédite version pick-up. Une stratégie qui nous rappelle celle de GMC avec son Hummer EV, qui a récemment augmenté son autonomie.

C’est sur sa page Weibo, sorte d’équivalent de Facebook en Chine, que Baojun a levé le voile sur son nouveau Yep pick-up. L’occasion de découvrir le design de ce véhicule, qui n’est à vrai dire pas si inédit que cela. Car il reprend sans surprise les traits du modèle original, avec ses lignes rondouillardes lui donnant des airs de petit jouet. Nous retrouvons la face avant caractéristique, avec ses feux à LED intégrés dans une large bande noire.

De profil, le Baojun Yep pick-up reprend aussi la silhouette de son petit frère, bien que l’arrière diffère et se pare d’une benne inédite. Malheureusement, le constructeur n’a pas encore communiqué sur sa taille pour le moment. Cependant, celle-ci semble assez petite et ne devrait pas permettre de transporter beaucoup de choses, contrairement aux Tesla Cybertruck et autres Ford F-150 Lightining, entre autres.

Très proche du SUV

En revanche, à en croire les premières images 3D publiées par la marque chinoise, le petit utilitaire électrique ne sera vraisemblablement pas équipé du Car Watch. Pour mémoire, il s’agit d’un petit écran installé à l’arrière de la version SUV, qui permet d’afficher des images ou des vidéos. Ce système devrait notamment séduire les clients les plus jeunes et les amateurs de technologie, même si l’on doute que celui-ci soit légal en Europe.

Pour le moment, on ne connaît pas encore les dimensions du petit pick-up, qui devraient rester proches de celles du SUV. Comme le rappelle le site Car News China, ce dernier affiche une longueur de 3,38 mètres pour 1,69 mètre de haut et 1,72 mètre de large. Le porte-à-faux arrière semble avoir été allongé sur la version utilitaire afin de loger la benne.

Malheureusement, Baojun ne dévoile aucune information sur la fiche technique de son petit pick-up. Cependant, il y a de très fortes chances pour que celui-ci reprenne la motorisation du SUV standard. Pour rappel, ce dernier embarque un moteur électrique de 50 kW, ce qui équivaut à 68 chevaux et lui permet donc d’aller chasser sur les terres de la Dacia Spring Extreme. La capacité de la batterie LFP (lithium – fer – phosphate) n’a quant à elle pas encore été dévoilée, mais elle permet au Yep de parcourir jusqu’à 303 kilomètres CLTC.

Un chiffre qui correspond au cycle d’homologation chinois, plus optimiste que notre WLTP qui table plutôt sur 258 kilomètres environ. On ne connaît pas encore le prix du pick-up, mais il devrait rester proche des 100 000 yuans (soit environ 13 651 euros) du SUV. Un tarif qui pourrait être revu à la hausse s’il arrivait en Europe, bien que le véhicule devrait rester éligible au bonus écologique. Tout du moins temporairement…

