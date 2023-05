Bonne nouvelle : la (Fiat) Abarth 500e est en fait beaucoup moins chère que prévue

Quelques mois après son officialisation, la nouvelle voiture électrique Abarth 500e, dévoile désormais sa gamme ainsi que ses tarifs. La sportive électrique dérivée de la Fiat 500e est même éligible au bonus écologique de 5 000 euros.

Alors que les constructeurs n’auront plus le droit de commercialiser de voitures thermiques à partir de 2035 en Europe, on s’inquiète notamment de l’avenir de certaines divisions sportives. C’est notamment le cas d’Abarth, qui produit depuis plusieurs années les versions gavées au hormones de la Fiat 500. Mais maintenant que celle-ci est devenue électrique, le sort du préparateur était encore incertain jusqu’à peu.

Une gamme complète

Heureusement, nous avons vite été rassurés, puisque la firme a dévoilé en novembre dernier son Abarth 500e, déclinaison survoltée de la citadine électrique, dont le prix de la version « civilisée » a récemment été revu à la baisse. Cette nouvelle variante, très attendue, avait déjà été aperçue avant sa révélation. Par ailleurs, elle avait été confirmée par le préparateur, qui demandait l’aide de ses fans pour concevoir son bruit. Le résultat est d’ailleurs assez bluffant comme nous avons pu le voir dans un dossier dédié aux bruits des voitures électriques.

À son lancement, la petite sportive n’avait été dévoilé que dans sa version de lancement baptisée Scorpionissima et limitée à seulement 1 949 exemplaires. Un hommage à la date de naissance du constructeur. Une déclinaison évidemment bien équipée, incluant les sièges sport en Alcantara ou encore le régulateur de vitessse adaptatif. Le tout pour un prix salé, affiché à partir de 43 000 euros en version berline et 46 000 euros en cabriolet.

Autant dire que tout le monde ne peut pas y prétendre. Mais voilà que la marque dévoile aujourd’hui dans un communiqué l’intégralité de la gamme de la sportive, qui rivalise avec la Honda e, la Mini Cooper SE et la Smart #1 Brabus. De quoi rassurer les fans, qui pourront choisir une version un peu plus abordable. En effet, la gamme débute avec une variante sobrement baptisée Abarth 500e, qui se distingue par une dotation plus modeste.

Mais pas dépouillée pour autant puisqu’elle inclut des jantes en alliage de 17 pouces, une sellerie avec des surpiqûres rouges et un écran tactile de 10,25 pouces intégrant le système Uconnect avec la navigation. Celui-ci est associé à un écran TFT de 7 pouces aux graphismes spécifique.

À partir de 36 900 euros

Juste au-dessus, la version Pack se distingue par des équipements technologiques supplémentaires avec une dotation qui comporte notamment un chargeur smartphone à induction, l’ouverture sans clé, la caméra de recul et les capteurs de stationnement ainsi que les détecteurs d’angles morts et la commutation automatique des feux de route et de croisement. Les rétroviseurs chauffants et électrochromatiques sont aussi livrés de série.

Enfin, la finition Turismo coiffe le catalogue et est d’abord reconnaissable par ses jantes en alliage de 18 pouces, son volant à trois branches en cuir et Alcantara, un matériau que l’on retrouve aussi sur le tableau de bord. La dotation est également complétée par un système audio JBL comprenant sept haut-parleurs et un amplificateur de 320 watts. Celui-ci est associé au système Virtual Center, qui garantit la même expérience sonore quelle que soit la place des passagers.

La finition choisie n’influe pas sur la fiche technique de la sportive, qui ne se décline qu’avec une seule motorisation. Pour mémoire, elle embarque un moteur électrique de 155 chevaux et 235 Nm, lui permettant de réaliser le 0 à 100 km/h en seulement sept secondes pour une vitesse maximale de 155 km/h. La batterie de 42 KWh promet une autonomie de 260 kilomètres selon le cycle WLTP. Il faut compter 35 minutes pour atteindre les 80 % à une puissance de 85 kW et il est possible de récupérer 40 kilomètres en seulement cinq minutes.

La gamme de la nouvelle Abarth 500e démarre désormais à partir de 36 900 euros en berline et 42 300 euros en cabriolet, ce qui la rend éligible au bonus écologique de 5 000 euros. Les ventes vont ouvrir en ligne et en concessions au cours du mois, tandis que les livraisons devraient débuter d’ici à la fin de l’année, sans plus de détails pour le moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.