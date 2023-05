Autonomie XXL, Chine et taxis londoniens : l’étonnant lien qui les unit va se transformer en une voiture électrique plus qu’intéressante

Depuis quelques années, les taxis londoniens sont 100 % électriques... et chinois. LEVC (London Electric Vehicle Company), l'entreprise du géant chinois Geely qui les produit, est actuellement en train de développer une toute nouvelle plateforme avec une forte autonomie et une charge ultrarapide. Le but ? Produire et vendre des voitures électriques aux particuliers dans le monde entier.

Si vous n’avez encore jamais entendu parler de LEVC, soyez rassurés, car c’est tout à fait normal. Mais si vous vous êtes récemment rendu à Londres et que vous avez pris un taxi là-bas, il est fort probable que vous ayez pris place à bord de l’un des véhicules de l’entreprise. Cette dernière est en effet spécialisée dans le développement de voitures dédiées au transport de personnes (VTC et taxis) dans la capitale britannique.

Une nouvelle orientation

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’elle porte le nom de London Electric Vehicle Company, une appellation qui a toutefois évolué au fil du temps. Quelques années plus tôt, elle était en effet baptisée LTC, pour London Taxi Compagny. Mais les temps changent et les constructeurs doivent s’adapter. Surtout que la vente de voitures thermiques sera bientôt interdite en Europe.

Et le Royaume-Uni, bien que n’étant plus dépendant de Bruxelles a également pris une mesure similaire. Ainsi, les véhicules à combustion interne seront bannis des concessions en 2030, tandis que les hybrides le seront en 2035. C’est donc pour cela que LEVC n’a pas d’autres choix que de se réinventer pour pouvoir survivre. Et c’est justement ce qu’elle continue de faire.

Dans un communiqué, l’entreprise appartenant au groupe chinois Geely (Volvo, Lotus, Lynk & Co…) annonce donc sa volonté de faire évoler son positionnement. De simple fournisseur de véhicules pour les taxis londoniens, elle souhaite désormais devenir un constructeur à part entière, offrant diverses solutions de mobilité. Une stratégie qui n’est pas sans nous rappeler celle de Renault avec Mobilize par exemple.

Une évolution en douceur qui a déjà commencé en 2020 avec le lancement du NV5, un utilitaire dérivé du LEVC TX, qui s’est offert une nouvelle version dotée d’un prolongateur d’autonomie. Mais la firme veut aller encore plus loin, puisqu’elle annonce le développement d’une nouvelle plateforme, connue sous le nom de SOA (Space Oriented Architecture) pour créer notamment de nouvelles grandes voitures électriques (SUV, pick-up, van, camping-car, etc.) comme on peut le lire sur Autonews. Celle-ci n’est pas totalement inédite, puisqu’elle est dérivée de la SEA qui équipe notamment la Smart #1.

De nombreuses technologies embarquées

Cette base technique modulaire offre de nombreuses possibilités et devrait permettre au constructeur de proposer jusqu’à cinq modèles avec des longueurs comprises entre 4,86 et 5 mètres. Parmi eux, un taxi standard, un monospace ainsi que des utilitaires de tailles variables. Ces derniers pourront être équipés de batteries allant de 73 à 120 kWh, offrant une autonomie allant jusqu’à 695 kilomètres.

Si rien n’a été précisé, c’est sans aucun doute le cycle européen WLTP qui a été pris en compte pour annoncer cette donnée. Mais ce n’est pas tout, car cette plateforme est compatible avec la charge rapide, même s’il faudra patienter pour en savoir plus à ce sujet. À noter que celle-ci offre plusieurs configurations, à deux ou quatre roues motrices, afin de s’adapter à tous les besoins.

Un peu à la manière de Renault, qui prévoit de lancer son premier Software Defined Vehicule en 2026, la plateforme de LEVC fera la part belle à la technologie grâce à l’architecture électronique L-OS. En effet, celle-ci sera équipée des systèmes nécessaires à la conduite autonome de niveau 2 à 4. Elle sera également compatible avec les mises à jour à distance OTA, permettant de maintenir les véhicules à niveau sans passer en atelier.

Mais Geely souhaite également aller encore plus loin afin de concurrencer les Volkswagen ID. Buzz et autres Mercedes EQV. Comme nous l’indiquent les journalistes d’Automotive News, le groupe chinois prévoit en effet de lancer une nouvelle marque d’utilitaires, qui devrait prendre le nom de Farizon. Mais il faudra patienter avant d’en savoir un peu plus.

