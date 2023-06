Pourquoi cette voiture électrique aux 1075 km d’autonomie n’aura pas cette autonomie en Europe

Le constructeur chinois Neta lève le voile sur une nouvelle version de sa berline électrique, qui s'offre une grosse batterie de 117 kWh. Une fiche technique qui lui permet d'afficher une autonomie incroyable dépassant la barre des 1 000 kilomètres. Ce qui en fait la voiture électrique avec le plus d'autonomie sur le marché.

L’autonomie des voitures électriques reste encore un sujet important, alors même que l’on sait que ce n’est plus le point le plus fondamental actuellement. Cela n’empêche pas certains constructeur de tout faire pour afficher la valeur la plus élevée, afin de séduire les clients encore sujets à ce que l’on appelle la « range anxiety« . Même si cette peur de se retrouver à court de batterie devrait finir par disparaître.

Une nouvelle version

On pense bien sûr à Tesla, dont la Model S dépasse la barre des 700 kilomètres ou encore à Zeekr et Lucid, qui se rapprochent quant à eux des 1 000 kilomètres d’autonomie. Mais une autre marque souhaite donner une bonne leçon à ces derniers. Il s’agit de Neta Automobile, un jeune constructeur chinois fondé en 2018 par la start-up Hozon Auto et qui a lancé son premier modèle la même année.

En 2021, la firme dévoile sa Neta S, une berline électrique qui se déclinait en plusieurs versions hybrides et électriques, dont une équipée d’un prolongateur d’autonomie. Un système qui prend la forme d’un moteur électrique qui joue le rôle de générateur, mais qui n’a pas vocation à alimenter les roues, comme sur la Mazda MX-30. Deux ans plus tard, la firme enrichit la gamme avec une nouvelle variante qui n’a pas encore été annoncée, mais a été dévoilée par les documents d’homologation.

Celle-ci n’évolue pas sur le plan esthétique puisqu’elle conserve ses lignes très futuristes, avec sa face avant inspirée par la lettre π selon le site Car News China. La ligne est un brin torturée et affiche un caractère sportif avec ses larges prises d’air et ses optiques très fines à LED. De profil, la berline affiche de belles proportions, avec une longueur de 4,80 mètres pour 1,98 mètre de large et 1,45 mètre de haut. Le Cx (coefficient de trainée aérodynamique) est quant à lui affiché à 0,216, se rapprochant des 0,21 de la Hyundai Ioniq 6.

À bord, la présentation est très technologique, puisque l’on retrouve un grand écran tactile de 17,6 pouces qui nous rappelle notamment celui du nouveau Ford Explorer ou de la Tesla Model S avant son restylage. Celui-ci affiche une résolution 2,5K et est associé à un combiné numérique plus classique ainsi qu’à un affichage tête-haute. Le passager peut également profiter d’un écran de 12,3 pouces. Le confort est de mise dans la berline, qui affiche un empattement de 2,98 mètres et qui s’équipe d’un toit panoramique qui bloque 85 % de la chaleur et 99,9 % des rayons UV.

Une autonomie record

Mais ce qui nous intéresse surtout, c’est ce qui se cache sous le capot de la berline, rivale de la Tesla Model S. Celle-ci se décline déjà en plusieurs versions, mais voici qu’une nouvelle fait donc son arrivée dans le catalogue. Et celle-ci n’est pas là pour se faire marcher sur les pieds. En effet, le site chinois nous explique que cette nouvelle arrivante affiche une autonomie record de 1 075 kilomètres selon le cycle chinois CLTC.

Une homologation moins sévère que le WLTP européen, puisqu’il faudrait plutôt tabler sur environ 950 km en homologation européenne. Ainsi, peu de voitures peuvent rivaliser avec ce chiffre. C’est par exemple le cas de la Zeekr 001, qui annonce environ 1 032 kilomètres CLTC, ce qui donne en théorie « seulement » 900 kilomètres WLTP environ.

Pour arriver à ce chiffre incroyable, la Neta S embarque la batterie Qilin CTP 3.0 développée par CATL contrairement à la batterie semi-solide WeLion qui équipe les Nio ET5 et ET7. Les deux berlines chinoises affichent une autonomie de 1 000 kilomètres également. D’autant plus que la capacité de cette batterie est de 150 kWh sur les deux Nio, contre seulement 117,04 kWh sur la Neta S et 140 kWh sur la Zeekr 001. Et qui dit pack plus petit dit consommation en baisse.

Quid de l’autonomie en Europe ?

En Europe, on peut citer la Lucid Air, avec ses 883 km d’autonomie, et la Mercedes EQS, avec un maximum de 783 km. Les deux berlines embarquent des batteries de respectivement 118 et 108 kWh. Il est donc étonnant que la Neta S annonce autant d’autonomie avec une batterie de 117 kWh. Serait-ce le poids de l’ensemble (1,9 tonne) qui lui permettrait de faire mieux que la Lucid Air, bien plus lourde (2,4 tonnes) ainsi qu’une aérodynamique soignée ?

Pour aller plus loin

Voici l’autonomie réelle de 32 voitures électriques très populaires

Profitons-en pour rappeler que l’autonomie WLTP est un chiffre théorique, établie sur un profil de conduite plutôt péri-urbain. Sur autoroute, l’autonomie est bien largement inférieure. Mais il est totalement possible d’atteindre l’autonomie WLTP dans la pratique, comme l’a encore montré un récent comparatif de 32 voitures électriques.

Si le temps et la puissance de charge n’ont pas été annoncés, on sait que la Qilin CTP 3.0 peut se recharger à 4C, ce qui équivaudrait ici à une puissance maximale de 470 kW environ. Mais cela reste à confirmer par la marque. La berline affiche une puissance de 200 kW, soit environ 270 chevaux et n’a pour l’heure pas annoncé son prix dans cette version. La gamme débute à partir de 189 800 yuans, soit environ 24 580 euros. Un prix qui devrait largement grimper si la Neta S arrivait en Europe.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.