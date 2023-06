Pourquoi le patron de Dacia a raison quand il dit que la Spring a trop d’autonomie

230 km d'autonomie pour la Dacia Spring, c'est déjà trop ? Le patron de la marque lui-même n'est pas loin de le penser et on vous explique pourquoi il a raison.

230 km d’autonomie en cycle mixte WLTP, ou 220 km avec le nouveau moteur de 65 ch : on ne peut pas dire que la Dacia Spring soit la championne de l’autonomie. Et pourtant, cela ne l’empêche pas de rencontrer un beau succès commercial. Ce phénomène montre que l’autonomie n’est pas le seul facteur pris en considération au moment l’achat. Avec la Spring, on a la démonstration que la question du prix est au moins aussi fondamentale pour beaucoup d’automobilistes. Et d’ailleurs, pour être encore plus compétitif sur ce point-là, le constructeur franco-roumain n’aurait-il pas dû mettre une batterie encore plus petite dans sa citadine, quitte à sacrifier encore un peu plus l’autonomie ?

Une Dacia Spring avec une demi-batterie, c’est déjà bien ?

Cette perspective peut paraître saugrenue de prime abord. Et pourtant, elle émane directement d’une déclaration de Denis Le Vot, le patron de Dacia. « Si nous devions refaire la Spring, je réduirais la taille de la batterie de moitié », a récemment déclaré le responsable dans une interview avec des journalistes britanniques d’Autocar. Pas besoin d’être un as en mathématiques pour faire le calcul : avec ce scénario, l’autonomie de la Spring tomberait à environ 115 km, valeur peu ou prou comparable à ce qui avait été mesuré pour la Citroën C-Zéro.

Il est difficile d’occulter la dimension un peu provocante des mots de Denis Le Vot, mais son raisonnement est loin d’être absurde. Selon une récente étude d’Enedis, les propriétaires de voitures électriques roulent en moyenne 42 km par jour. Ce chiffre tomberait même à une quinzaine de kilomètres pour les clients de la Spring, d’après ce qu’a pu observer Dacia. En moyenne, en France, chaque conducteur parcourt 26 km par jour avec sa voiture. Et il réalise seulement 6 fois par an des trajets de plus de 80 km.

Au regard de ces données, on peut effectivement juger qu’une Spring avec une autonomie réduite aurait du sens. Les gains en matière de coûts seraient en effet significatifs et permettrait à Dacia de baisser le prix de sa citadine dans des proportions considérables. Rappelons que Renault annonçait récemment que la batterie de la Mégane E-Tech électrique comptait pour 40 % du prix total de la voiture. Le constructeur pourrait aussi profiter des économies réalisées pour relocaliser la production en Europe, point qui va devenir fondamental avec l’évolution du bonus écologique.

Pour contrebalancer une autonomie réduite, certains pensent qu’il faut accorder plus d’importance à la vitesse de charge. Or Dacia ne semble pas spécialement enclin à faire des efforts dans ce domaine-là. Le même Denis Le Vot a en effet annoncé que la future Sandero électrique chargerait moins vite que ses rivales. Un choix dicté par la volonté de maintenir des prix compétitifs, en utilisant des technologies plutôt basiques.

Après tout, cela n’est pas dénué de sens : la majorité des utilisateurs d’une Dacia Spring s’en servent pour faire de courts trajets quotidiens, et la rechargent le soir à domicile, ou sur leur lieu de travail en journée. Pas besoin d’une recharge rapide dans ces conditions, puisque le « plein » se fait en quelques heures à peine.

Bientôt l’ère de la sobriété dans l’automobile ?

Cette démarche aurait également des avantages sur le plan écologique, car le besoin en matières premières serait moins important. De quoi rendre la voiture électrique un peu plus propre. Elle s’inscrirait du reste dans une approche plus sobre de l’automobile électrique, qui finira un jour peut-être par peser un peu plus dans les débats. Les réflexions autour de ce sujet sont en tout cas de plus en plus nombreuses, et elles ne se limitent pas à la question de la taille de la batterie. Citroën a d’ailleurs créé le concept Oli précisément dans l’optique de montrer qu’une autre voie était possible…

La future Citroën ë-C3 à moins de 25 000 euros devrait quant à elle viser une autonomie d’environ 300 km. Ford, de son côté, a trouvé la solution pour réduire la taille des batteries, sans diminuer l’autonomie des voitures électriques, en misant sur la réduction du poids et l’aérodynamisme. De nombreux experts plaident également pour des batteries plus petites.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).