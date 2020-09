Lucid Air : une grosse fuite révèle ses prix, versions et dates de sortie avant sa présentation

Officiellement intronisée dans le cadre d’une conférence de presse organisée le 9 septembre, la berline électrique Lucid Air a fait l’objet d’une importante fuite relative à sa grille tarifaire : son prix oscillera entre 80 000 et 169 000 dollars.

Elle fait partie des voitures électriques les plus attendues de cette fin d’année 2020. Elle, c’est la Lucid Air, imaginée et conçue par le constructeur californien Lucid Motors. Son objectif ? Mettre de sérieux bâtons dans les roues de la Tesla Model S en devenant la berline branchée de référence. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attente autour de cette automobile est réelle.

Entre 80 000 et 169 000 dollars

Pourquoi ? Car les premières caractéristiques ayant fuité à son sujet laissent présager une fiche technique très solide : 832 kilomètres d’autonomie (cycle EPA), et une accélération de 0 à 96 km/h en 2,5 secondes. Sans oublier une compatibilité avec la charge ultra rapide allant jusqu’à 350 kW. Voilà maintenant que Bloomberg a laissé fuiter d’importantes informations relatives à sa fourchette de prix.

Sachez tout d’abord que la Lucid Air se déclinera en quatre versions. Celle d’entrée en gamme, la « Air », devrait coûter 80 000 dollars pour une sortie prévue en 2022. La déclinaison « Touring » grimperait à 95 000 dollars, et serait disponible à la fin du cru 2021. La grande sœur « Grand Touring », elle, s’arracherait à 139 000 dollars six mois plus tard, soit mi-2021. Suivie de la « Dream Edition » en volume limité, livrée au printemps 2021 contre 169 000 dollars.

Quid de la Tesla Model S ?

À titre de comparaison, la Tesla Model S « Grande Autonomie » (647 kilomètres selon la norme EPA) s’affiche au prix de 74 990 dollars : ce modèle entrée de gamme serait donc moins onéreux que celui de la Lucid Air. La variante « Performance » bondit quant à elle à 94 900 dollars. Force est de constater Lucid Motors n’a pas mis en place une stratégie tarifaire ultra agressive pour contrecarrer Tesla.

Il sera intéressant de comparer les caractéristiques des deux entrées de gamme propres à chaque marque pour les départager comme il se doit. Il n’est en effet pas certain que la version « Air » à 80 000 dollars s’offre une autonomie de 800 kilomètres : ce privilège pourrait être réservé aux modèles plus aboutis.

Pour en avoir le cœur net, rendez-vous (pour les plus valeureux) le 9 septembre à 16h, heure du Pacifique, soit 1h du matin, heure française, sur le site de Lucid Motors pour suivre en direct la présentation en grande pompe de ce nouveau véhicule branché. Une introduction initialement prévue en avril dernier au salon automobile de New York, mais retardée en raison de la crise sanitaire et économique causée par le coronavirus (Covid-19).