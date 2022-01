Et le jeu vidéo le plus populaire sur Twitter en 2021 est…

Twitter Gaming a dévoilé son bilan de l’année 2021 sur son réseau social. Jeux populaires, événements en ligne ou retour de l’esport : la communauté gaming, en France et dans le monde, a largement eu de quoi s’exprimer. Voici les 10 jeux qui ont le plus fait parler d’eux l’an dernier.

L’année 2020 avait montré à quel point le jeu vidéo avait rapproché les joueurs et les gens en temps de confinement, propulsant la thématique parmi les principales discussions engagées sur Twitter. 2021 est venu confirmer la tendance avec « une année record pour les conversations autour du gaming sur Twitter« , se félicite l’entreprise au petit oiseau bleu.

Au total, ce sont plus de 2,4 milliards de tweets qui ont été postés sur le sujet (+ 14% sur un an, x10 par rapport à 2017). Twitter avait lancé sa thématique il y a quelques années pour accompagner une tendance croissante. Sans doute ne s’attendait-on pas à un boom aussi rapide et important du côté de San Francisco. C’est le 4e trimestre qui a été le plus dense avec des sorties de jeux vidéo attendus (FIFA 22, Far Cry 6, Forza Horizon 5, Halo Infinite, Battlefield 2042, Call of Duty Vanguard…) qui ont fait beaucoup parler d’eux, en bien et parfois en moins bien en raison de bugs qui génèrent toujours un taux très élevé d’engagement.

La France dans le Top 10 Twitter gaming

Et la France figure toujours dans le Top 10 des pays où l’on discute le plus de jeux vidéo sur Twitter, loin derrière le Japon toujours aussi intarissable, suivi des États-Unis et de la Corée du Sud. L’Asie est d’ailleurs fortement représentée avec également la Thaïlande, les Philippines, l’Indonésie et l’Inde. Des pays notamment où l’esport est roi.

Pourtant, ce n’est aucun de ces blockbusters qui truste le podium des jeux les plus populaires de l’année sur la plateforme. La première place est pour Genshin Impact. Le jeu d’action-RPG développé par le studio miHoYo a débarqué par surprise fin 2020 sur mobile, puis progressivement sur console, PC et Nintendo Switch. De quoi toucher tous les types de joueurs, en solo comme en multi. Il s’est offert une mise à jour d’ampleur durant l’année, ajoutant de nombreux personnages à sa déjà très large galerie (43 personnages jouables au total, quatre contrôlables en simultané).

Genshin Impact, grand vainqueur de 2021

Apex et Final Fantasy sont toujours là, tout comme Animal Crossing, la star 2020. On trouve Minecraft qui fait régulièrement parler de lui, et évidemment Fortnite. Ce dernier a suscité autant de posts pour ses différentes mises à jour durant l’année, ses concerts exceptionnels, que son procès avec Apple. On trouve aussi des phénomènes asiatiques comme le jeu Ensemble_stars, Project Sekai Colorful Stage (@pj_sekai) ou encore Knives Out.



En France, Genshin Impact trône également en tête devant l’éternel League of Legends, boosté aussi par la sortie de la série Arcane sur Netflix. Les joueurs de l’Hexagone sont en tout cas davantage des amateurs de consoles et PC, car on trouve des jeux PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series et PC dans leurs choix (FIFA 22, GTA V et notamment le remaster raté de sa trilogie initiale, Call of Duty), mais aussi Nintendo (Animal Crossing, Super Mario et The Legend of Zelda avec l’attente de la suite de Breath of the Wild)

L’E3 surpasse la Summer Game Fest

Malgré ses annulations à répétition en version physique, le salon E3 de Los Angeles continue de faire parler de lui. En 2021, il est resté l’événement gaming le plus commenté sur Twitter. C’est sans doute autant son annulation, la tenue d’événement à gogo comme le riche Xbox Showcase et tous les micro-événements qui ont animé le mois de juin qui l’ont aidé à se propulser en tête du classement. Paradoxalement, c’est pourtant la Summer Game Fest organisée par Geoff Keighley pour rassembler l’industrie, avec une conférence dense et le trailer d’Elden Ring en point d’orgue qui avait marqué les esprits.

Pourtant, la Summer Game Fest n’arrive qu’en 5e position derrière la conférence Xbox de l’été et les Game Awards, le véritable grand raout de Keighley qui décerne alors les « Oscars du jeu vidéo ». Sans doute de nombreux tweets parlant de l’événement ont été rattachés à l’autre grand rendez-vous de l’été… l’E3 2021.

L’esport est aussi le grand temps fort de Twitter gaming toute l’année. Avec le retour en présentiel des principaux tournois, les discussions ont repris de plus belle.

