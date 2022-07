L’E3, le plus gros salon du jeu vidéo, confirme son retour en physique en 2023

L'Entertainment Software Association (ESA) a annoncé officiellement le retour de l'E3 en juin prochain. Ils promettent « une semaine de révélations titanesques sur les produits AAA ».

Les fans de jeux AAA et de trailers de jeux vidéo qui en mettent plein la vue peuvent se réjouir. Le mastodonte en la matière annonce son grand retour. Sur le site de Variety, on apprend que le prochain E3 est prévu pour juin 2023, sans préciser de dates spécifiques.

L’Entertainment Software Association (ESA), l’organisation derrière le grand raout promet « une semaine de révélations titanesques sur les produits AAA, de premières mondiales bouleversantes et d’accès exclusif à l’avenir des jeux vidéo. »

L’annonce du retour à une édition physique en 2023 n’est pas forcément une surprise. On avait appris début juin que le salon de Los Angeles comptait revenir en 2023 dans une version hybride, à la fois tenue en ligne, mais aussi en physique avec de vrais stands et de vraies gens.

C’est peu ou prou ce qui est confirmé aujourd’hui. L’organisateur a annoncé être prêt à accueillir les éditeurs, développeurs, journalistes, les créateurs de contenu, les fabricants, les acheteurs et les propriétaires de licences. On apprend également dans Variety que des showcases digitaux seront organisés.

Parmi les nouveautés notables, on apprend que l’ESA s’associe avec ReedPop, l’entreprise d’évènementiel derrière d’autres rassemblements comme la PAX, la Comic Con de New York ou encore la Star Wars Celebration.

L’ESA avait annulé l’édition 2020 pour cause de pandémie avant de se résigner à proposer une édition 100 % en ligne en 2021, avant de carrément faire l’impasse en 2022, ce qui avait amené de nombreux observateurs à prononcer la mort symbolique de l’évènement qui faisait auparavant la pluie et le beau temps sur l’industrie.

Entretemps, un nouvel acteur s’est peu à peu taillé une place, le Summer Game Fest. Peu après l’annonce du retour de l’E3, ses organisateurs n’ont d’ailleurs pas manqué de publier un tweet mentionnant leur retour aussi en 2023 avec des évènements physiques et en ligne.

Get ready!#SummerGameFest returns in June of 2023 for the fourth year, with a lineup of digital and in-person events to celebrate the future of video games.

Sign up at https://t.co/gO9QVWnsZd for more details! pic.twitter.com/YFEUbykZAT

— Summer Game Fest (@summergamefest) July 7, 2022