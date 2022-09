Nintendo boudera bientôt les méthodes de connexion par Facebook et Twitter

D’ici un mois, il ne sera plus possible de se connecter à son compte Nintendo à l’aide d’un compte Facebook ou Twitter associé, a fait savoir Nintendo. La firme maintiendra par contre les connexions par l’intermédiaire de comptes Apple ou Google.

Vous vous connectez à vos services Nintendo à l’aide de votre compte Twitter ou Facebook ? Profitez-en, car ce ne sera bientôt plus possible du tout. Dans un billet de blog publié cette semaine, Nintendo nous fait savoir qu’il bloquera ces modes de connexion à compter du 25 octobre prochain. La firme, qui demande aux utilisateurs concernés de la pardonner pour « la gêne occasionnée », précise néanmoins que d’éventuelles complications techniques pourraient conduire à une mise en place retardée de cette mesure, qui concernera tout particulièrement les joueurs Nintendo Switch.

Une fois entériné, ce changement empêchera les utilisateurs de cumuler des points MyNintendo à l’aide de comptes Facebook et Twitter. Il sera par contre toujours possible de le faire, et de se connecter, à l’aide de comptes Apple ou Google, lit-on.

Vous êtes concerné ? Nintendo vous dit comment faire…

Notons que la suppression du mode de connexion via Facebook ou Twitter n’impliquera pas forcément une déconnexion d’office de votre compte Nintendo si vous êtes concernés. Si c’est le cas, Nintendo explique qu’il faudra, tout simplement, se connecter avec l’adresse e-mail (ou l’identifiant de connexion) et le mot de passe de votre compte Nintendo. Comme évoqué plus haut, la connexion par le biais d’un compte Google ou Apple sera également proposée si vous rencontrez un écran de connexion.

Nintendo détaille par ailleurs trois cas particuliers. Si vous n’avez pas paramétré de mot de passe pour votre compte Nintendo ou que vous l’avez oublié, il sera nécessaire de passer par l’option « mot de passe oublié » pour pouvoir le paramétrer.

En cas de non-réception du mail pour la réinitialisation du mot de passe (après avoir attendu suffisamment longtemps et vérifié qu’aucun mail provenant de « no-reply@accounts.nintendo.com » n’est arrivé dans votre boîte de réception ou vos spams), Nintendo renvoie vers son service d’assistance. Même chose pour les utilisateurs n’ayant plus accès à l’adresse e-mail enregistrée sur leur compte.

