Le Mac, un marginalisé du monde du gaming : une transformation est-elle en cours ?

Depuis ses débuts, Apple a toujours traîné la patte en matière de jeux vidéo. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de jeux sur Mac, mais ils sont indéniablement moins nombreux et la plateforme est moins optimisée pour le gaming par rapport à son principal concurrent, Windows. Cependant, des changements significatifs sont en cours et la transformation tant attendue pourrait être en vue.

Apple a longtemps été considéré comme l’outsider du monde du jeu vidéo. L’absence notoire de titres majeurs sur la plateforme Mac et l’absence d’ordinateurs spécifiquement conçus pour le gaming a contribué à renforcer cette image. Mais le vent pourrait-il tourner ? La réponse est à la fois oui et non.

La question du matériel

Apple a déjà amorcé la transition vers une plateforme de gaming plus compétitive en introduisant des GPU intégrés de meilleure qualité dans ses systèmes sur puce (SoC) Apple Silicon. Ces améliorations fournissent des performances de calcul substantielles pour un GPU intégré (iGPU). Les puces Apple Silicon, qu’il s’agisse des M1 ou des M2, sont incontestablement performantes, en particulier pour des tâches comme l’encodage et le décodage vidéo. Bien que la technologie SoC offre des avantages en termes d’économie d’énergie et d’intégration des composants, elle présente néanmoins des défis importants en termes de performances qui restent pour le moment bien en deçà de ce que proposent les cartes graphiques dédiées.

Cela touche à la question épineuse du passage d’Apple d’Intel à Apple Silicon. John Ternus, responsable de l’ingénierie matérielle chez Apple, a récemment évoqué la question des GPU dédiés, qu’ils soient internes ou externes. Les solutions actuelles, développées par Intel, AMD ou Nvidia, permettent des évolutions matérielles. Les SoC d’Apple, par contre, unifient le CPU et le GPU, limitant la flexibilité et les possibilités d’évolution. Leur architecture ressemble plus à celle des smartphones : compacte, mais manquant de place pour des éléments supplémentaires. La comparaison avec un appartement parisien illustre de manière assez éloquente la contrainte d’espace à laquelle Apple est confrontée avec ses systèmes sur puce (SoC).

Si l’on imagine un SoC comme un petit appartement parisien, son architecture compacte et optimisée est son principal atout à Paris, mais aussi sa principale limitation. Dans un appartement exigu, chaque centimètre carré est précieux. Il est donc nécessaire d’optimiser l’espace pour le rendre aussi fonctionnel que possible, exactement comme dans un SoC où chaque transistor compte. Cependant, dans un appartement parisien, il est difficile d’ajouter une pièce supplémentaire, comme une pièce pour le télétravail ou une salle dédiée au gaming. De même, il est pratiquement impossible d’ajouter une fonctionnalité majeure à un SoC sans repenser l’ensemble de l’agencement.

Ainsi, bien que les SoC d’Apple offrent des performances impressionnantes pour leur taille, ils restent limités par leur architecture compacte, tout comme un petit appartement parisien. Pour qu’Apple puisse rivaliser avec les GPU dédiés, il lui faudra trouver un moyen de dépasser cette contrainte d’espace et de performance. Apple a donc un long travail d’optimisation à effectuer sur sa puce Apple Silicon pour obtenir la bande passante des GPU dédiés et créer une interface pour la communication avec des dGPU.

La question du logiciel

En parallèle à l’amélioration du matériel, Apple a commencé à proposer des outils logiciels pour faciliter le développement de jeux sur macOS. Lors de la dernière Worldwide Developers Conference (WWDC), l’entreprise a annoncé la sortie d’un nouveau « Game Porting Toolkit ». Cet outil est conçu pour faciliter le portage des jeux sur Mac Apple Silicon. De plus, le nouveau macOS Sonoma, qui sera lancé à l’automne, intégrera un nouveau mode de jeu. Ce mode de jeu donnera temporairement la priorité aux performances du CPU et du GPU pour améliorer l’expérience de jeu.

Faciliter le portage des jeux sur Mac est une initiative louable de la part d’Apple. Cependant, il faut se rappeler qu’un portage reste toujours un portage. En d’autres termes, le jeu n’a pas été initialement conçu pour cette plateforme. Un portage peut donc potentiellement impliquer une perte de performances ou une expérience de jeu différente de celle prévue par les développeurs. En effet, il existe une multitude d’API, de technologies, d’optimisations spécifiques et de techniques différentes qui sont utilisées dans le développement de jeux. Il y a également de nombreux moteurs 3D, chacun avec ses propres particularités. La tâche de portage nécessite une compréhension et une maîtrise de toutes ces variables, ce qui rend le processus long et complexe.

Le chemin vers une plateforme de gaming performante pour Mac semble donc ardu. Bien sûr, il serait faux d’affirmer que c’est une mission impossible. Toutefois, compte tenu des défis techniques et logistiques impliqués, on ne peut que se demander si cela est véritablement réalisable. Pour le moment, la réalité est que les Mac restent loin derrière leurs concurrents en matière de jeux, malgré les efforts d’Apple. L’optimisme est certes une bonne chose, mais il ne faut pas sous-estimer l’ampleur du défi.

Alors, que faire lorsque l’on est un passionné de jeux vidéo possédant un Mac ?

Ne déprimez pas, plusieurs options s’offrent à vous :

Le Cloud Gaming : de nombreuses plateformes de cloud gaming, comme Nvidia GeForce Now ou Xbox Cloud Gaming de Microsoft (avec Game Pass Ultimate), proposent un catalogue de jeux variés accessibles sur plusieurs appareils, y compris les Mac. Grâce à cette technologie, le jeu est exécuté sur un serveur distant, éliminant ainsi la nécessité d’avoir une machine puissante pour le gaming.

Le matériel dédié : pour une expérience de jeu optimale, l’achat d’un matériel spécialement conçu pour le jeu vidéo peut être une bonne idée. Des appareils tels que le Steam Deck de Valve ou l’Asus ROG Ally offrent des performances de haut niveau pour le gaming. En outre, les consoles de jeux traditionnelles, telles que la Xbox Series X de Microsoft ou la PlayStation 5 de Sony, continuent de proposer une expérience de jeu de haute qualité avec des titres exclusifs.

Les jeux anciens ou indépendants : si vous préférez rester fidèle à votre Mac, vous pouvez toujours vous tourner vers les anciens titres qui ont été portés sur Mac ou vers des jeux indépendants, en 2D ou en 3D. Bien que ces jeux ne nécessitent pas nécessairement le dernier matériel de pointe pour être joués, ils peuvent toujours offrir une expérience de jeu enrichissante et divertissante.

En fin de compte, même si le Mac n’est pas la plateforme de jeu la plus performante, il existe toujours des moyens pour les gamers de profiter de leurs titres préférés. La clé est de trouver la solution qui convient le mieux à vos besoins et à vos préférences.

