Pourquoi Disney vient de dépenser 1,5 milliard de dollars dans Fortnite

Disney a annoncé un investissement de 1,5 milliard de dollars dans Epic Games. Le géant du divertissement vise plus précisément le jeu Fortnite qui continue sa transformation en écosystème.

Le futur de Disneyland est-il entièrement dans Fortnite ? C’est un peu comme cela que l’on peut résumer l’investissement de Disney dans Epic Games à hauteur de 1,5 milliard de dollars. La firme annonce n’avoir jamais autant investi dans le jeu vidéo auparavant, malgré sa place de géant du divertissement sur le grand et le petit écran.

Depuis plusieurs années, la société de Tim Sweeney réussit à convaincre des investisseurs comme Sony, le chinois Tencent ou désormais Disney. Ils récupèrent des parts dans le créateur de l’Unreal Engine, déjà utilisé dans le monde des séries, notamment par Disney sur la série The Mandalorian. Mais c’est surtout dans Fortnite que Disney souhaitait investir avec 1,5 milliard de dollars.

Le parc d’attractions virtuel

Avec cet investissement, Disney souhaite, en effet, travailler avec Epic Games pour créer « de nouveaux jeux » et «un univers de divertissement » où les consommateurs pourront « jouer, regarder, acheter et faire de l’engagement avec le contenu, les personnages et les histoires des univers Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar, etc ».

C’est le chemin déjà suivi par Lego qui a pu s’associer avec Epic Games pour créer Lego Fortnite, un véritable nouveau jeu complètement indépendant du jeu de battle royale compétitif. Dans Lego Fortnite, vous entrez dans l’univers des constructions avec un gameplay de jeu de survie rappelant en quelque sorte Minecraft.

On imagine très bien ce que la collaboration entre Disney et Epic Games pourrait donner. Les deux sociétés vont sans doute développer des expériences exploitant les univers de Disney comme l’a fait Lego Fortnite, mais aussi proposer des zones plus libres, de simple visite des univers du géant du divertissement. En somme, une expérience virtuelle de ce que proposent aujourd’hui les parcs d’attractions Disneyland.

Relever Epic Games

Le timing de cet investissement n’est pas anodin. À la fin de l’année 2023, Epic Games a procédé à plusieurs vagues de licenciements et revendu sa branche Bandcamp, citant des difficultés financières autour de la croissance de Fortnite. L’éditeur s’est aussi engagé dans une bataille juridique perdue face à Apple, impliquant un retrait de Fortnite de l’App Store et des frais d’avocats importants. Fortnite pourrait faire son retour en 2024 sur iPhone et iPad grâce à la nouvelle législation européenne.

De son côté, avec un Marvel Cinematic Universe en perte de vitesse, Disney est aussi à la recherche de nouveaux relais de croissance. La firme investie de plus en plus dans des partenariats dans le jeu vidéo. Le géant a participé à la publication de Marvel’s Spider-Man 2 sur PlayStation 5 en 2023 et prévoit cette année le lancement d’Indiana Jones sur Xbox et PC, et peut-être PlayStation 5, enfin on le saura la semaine prochaine.