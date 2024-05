Ghost of Tsushima sur PC sera plus fluide sur votre vieille carte Nvidia avec cette option

Ghost of Tsushima est enfin sorti sur PC et il amène avec lui toutes les options que peuvent attendre les joueurs sur ce support. Et pour la première fois, les possesseurs de cartes Nvidia plus anciennes pourront activer le FSR 3 en plus du DLSS pour plus de performance.

La version PC de Ghost of Tsushima est arrivée ce jeudi 16 mai sur PC, développé par le studio Nixxes, déjà responsable des récents portages de Ratchet & Clank: Rift Apart et Horizon Forbidden West.

Le studio est connu pour peaufiner techniquement les versions PC des anciennes exclusivités PS5, avec une offre d’options complètes pour toutes les configurations. C’est encore le cas ici puisque Ghost of Tsushima est l’un des premiers jeux à permettre de coupler le DLSS de Nvidia et le FSR de AMD pour améliorer les performances.

Le DLSS et le FSR main dans la main

Les premiers joueurs ont en effet pu se rendre compte qu’il leur était possible, sur leur carte graphique Nvidia GeForce, de coupler le DLSS avec la génération d’images de AMD. Pour rappel, la frame generation de Nvidia n’est disponible que pour la dernière génération de cartes graphiques RTX 40.

Lien YouTube



Jusqu’à maintenant, il était nécessaire d’attendre la sortie de mods pour les possesseurs de cartes plus anciennes, mais l’arrivée du FSR 3.1 de AMD permet désormais nativement cette nouvelle combinaison. Cette version découple en effet la technologie de génération d’images de celle de mise à l’échelle (upscaling), pour la rendre compatible avec les solutions concurrentes.

Ainsi, un joueur disposant d’une GeForce RTX 3090 peut utiliser le DLSS en version 2 et y ajouter la génération d’image d’AMD pour augmenter encore ses performances. Il était jusqu’à maintenant nécessaire de faire le choix entre les deux. Un utilisateur a ainsi pu atteindre les 170 FPS en 4K avec une GeForce RTX 3090, un niveau de performance impossible à atteindre en temps normal.

YOOOO!!! Ghost of Tsushima lets you use FSR3 Frame Generation in conjunction with DLSS Without Mods!!!! 170+FPS in 4K Maxed out?!?!?! @NixxesSoftware you crazy for this one!!!#GhostofTsushima #PC #PS5 pic.twitter.com/wxp8BO5d6o — Bloo (@BlooHook) May 16, 2024



Le jeu devra être bien sûr être compatible avec le FSR 3.1 de AMD tandis que la génération d’images du constructeur montre encore une qualité inférieure à celle de Nvidia, surtout pour les possesseurs de cartes GeForce. Il n’en reste que c’est une très bonne nouvelle pour les joueurs, qui pourront profiter de jeux PC plus fluides plus longtemps.

Il y a fort à parier que Ghost of Tsushima soit le premier jeu d’une longue liste à proposer de tels paramètres et ce sont les joueurs sur Nvidia qui peuvent s’en réjouir.

